Φύλλο και φτερό έκαναν το πλωτό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα τα τεχνικά κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων, εξάγοντας και αναλύοντας όλα τα δεδομένα που υπήρχαν στα συστήματά του, συμπεριλαμβανομένου του GPS. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στις Ενοπλες Δυνάμεις να γνωρίζουν όλη την πορεία του και τις κινήσεις του τις τελευταίες ημέρες και βέβαια τη χώρα προέλευσής του.

Το ζητούμενο είναι πλέον να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος πριν το σχετικό διάβημα προς τη χώρα προέλευσης, ώστε να αντιγραφούν τα πάντα σε αυτό σκάφος της κλάσης MAGURA και να δοθεί έτσι η δυνατότητα στην Ελλάδα να προχωρήσει σε μαζική παραγωγή και χρήση του και στο Αιγαίο.

Σε διπλωματικό επίπεδο μόλις ολοκληρώσουν τα τεχνικά κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων τη δουλειά τους θα γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει σχετικά με την υπόθεση του πλωτού drone τους ευρωπαίους ομολόγους του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, τονίζοντας και αυτός από την πλευρά του: «Οταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. H Ελλάδα, πάντως, δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας».

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ως προς τα σενάρια, σχετικά με την αποστολή του συγκεκριμένου drone, το βασικό σενάριο θέλει να περνάει από το Ιόνιο κάποιο «μητρικό» σκάφος που άφησε τον σύγχρονο «πυρπολητή» να κινείται στα διεθνή ύδατα κοντά στη Λευκάδα περιμένοντας τη διέλευση κάποιου ρωσικού πλοίου του «σκιώδους» στόλου της Ρωσίας, με αποστολή ή την παρακολούθησή του ή τη βύθισή του.

Το δεύτερο σενάριο, που αποδυναμώνεται από όσα αποκάλυψε το GPS, θέλει το συγκεκριμένο drone να αφέθηκε και σε αυτή την περίπτωση από κάποιο «μητρικό» σκάφος με αποστολή να πλήξει μαζί με άλλα του ιδίου τύπου μια νηοπομπή του ρωσικού στόλου που είχε εντοπιστεί από δορυφόρους να πλέει νότια της Μάλτας με κατεύθυνση ανατολικά, πιθανότατα για κάποιο λιμάνι στη Συρία. Γεγονός παραμένει πως η Ουκρανία έχει μεταφέρει μεγάλο μέρος των ναυτικών επιχειρήσεων του πολέμου της με τη Ρωσία και στη Μεσόγειο καθώς μέσα σε διάστημα λίγων μηνών έχουν ήδη σημειωθεί δύο επιθέσεις με αποτέλεσμα τη βύθιση ρωσικών πλοίων νοτιοδυτικά της Κρήτης και στα ανοιχτά της Λιβύης, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει πως η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και αυτό γιατί όπως και στην περίπτωση των Στενών του Ορμούζ, η Αθήνα έχει ως πάγια θέση την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα.