Ο Κέντρικ Ναν έκανε δηλώσεις πριν από την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Ισπανία, ενόψει του κρίσιμου Game 5 απέναντι στη Βαλένθια (13/5, 22:00) για τα playoffs της EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε στη μεγάλη αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four, λίγο πριν το «τριφύλλι» ταξιδέψει για το κρίσιμο αυτό παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Στα δύο τελευταία Final Four που πήγαμε έπρεπε να κερδίσουμε στο Game 5. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Νοοτροπία και τακτική είναι και τα δύο σημαντικά. Πρέπει να τα έχουμε και τα δύο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα αφήσουμε όλα εκεί. Είμαι ενθουσιασμένος. Ο χαμένος πάει σπίτι του. Ζω για αυτά τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Το Game 3 στο ΟΑΚΑ ήταν λίγο πιο χαλαρό για εμένα. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα playoffs τα πηγαίνουμε καλά”.