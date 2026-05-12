Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ανανέωσε ομόφωνα χθες τη θητεία των τριών εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων, που ερευνούν σοβαρές υποθέσεις και με πολιτικό πρόσημο, αλλά για δύο χρόνια και όχι για πέντε όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Με τις σχέσεις Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να κινούνται πλέον σε τεντωμένο σκοινί. Οι ανώτατοι δικαστές ζύγισαν και αξιολόγησαν αφενός τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφετέρου τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για την υπηρεσιακή εξέλιξη των λειτουργών της Θέμιδας, πριν καταλήξουν στην πολυαναμενόμενη απόφασή τους. Επιπλέον, οι δικαστές έδωσαν με την ομόφωνη ψήφο τους απάντηση σε όσους είχαν προδικάσει την απόφασή τους σπεύδοντας να προβλέψουν ότι δεν θα ανανεωνόταν η θητεία των εισαγγελέων.

Ωστόσο, η χθεσινή συνεδρίαση του ΑΔΣ χαρακτηρίστηκε ως θρίλερ, καθώς ήταν η πρώτη φορά που το ενδιαφέρον για τον «λευκό καπνό» που βγήκε τελικά χθες λίγο πριν από τις τέσσερις το μεσημέρι, για μία τέτοια τυπική διαδικασία, ξεπερνούσε τα ελληνικά σύνορα και έφτανε μέχρι το Λουξεμβούργο, που είναι και η έδρα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως στο Λουξεμβούργο περιμένουν να λάβουν γνώση του σκεπτικού της απόφασης του Αρείου Πάγου για να τοποθετηθούν επισήμως και να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η Λάουρα Κοβέσι εξάλλου είχε δώσει εγκαίρως το στίγμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Αν κάποιος έχει διαφωνία, αν έχει διαφορετική ερμηνεία, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μας πει ποιος έχει δίκιο σε αυτή τη διαφωνία. Για μένα, ο κανονισμός είναι σαφής. (…) Υστερα από πέντε χρόνια, σύμφωνα με τον κανονισμό, ο εισαγγελέας που έχει ήδη οριστεί και εργάζεται, αν αυτός ο εισαγγελέας κάνει εξαιρετική δουλειά, το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανανεώνει την εντολή. Ανανεώνουμε την εντολή ελλήνων εισαγγελέων μαζί με σχεδόν περισσότερους από 100 ευρωπαίους εισαγγελείς σε άλλα 22 κράτη μέλη. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γιατί για εμάς, είναι πολύ σαφές. Αυτό δεν αμφισβητείται» είχε πει από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών.

Τρία σενάρια

Υπό αυτά τα δεδομένα τρία είναι τα πιθανά σενάρια μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου:

Το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων να αποδεχθεί την απόφαση της ανανέωσης της θητείας με ορίζοντα διετίας.

Το Κολέγιο να εμείνει στη δική του απόφαση για πενταετή ανανέωση θητείας των τριών εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων, όπως έχει γίνει και με τους υπόλοιπους ευρωπαίους συναδέλφους τους και να επανέλθει ζητώντας αιτιολογημένα την παράταση της θητείας για άλλα τρία χρόνια των συγκεκριμένων εισαγγελικών λειτουργών.

Να αναζητηθεί άρση της «διαφωνίας» μεταξύ των δύο ανεξάρτητων οργάνων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως εξάλλου είχε αναφέρει από τους Δελφούς η ίδια η Λάουρα Κοβέσι.

Πάντως, όποια και αν είναι εξέλιξη ένα είναι βέβαιον ότι με τη σφραγίδα του Αρείου Πάγου πλέον μέχρι και το 2028, οι τρεις εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Διονύσης Μουζάκης και Χαρίκλεια Θάνου θα εξακολουθούν να επιτελούν το έργο τους ολοκληρώνοντας μία σειρά από πολύ σοβαρές υποθέσεις, με πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η υπόθεση με τον κωδικό «Καλυψώ», που αφορά τελωνειακή απάτη-μαμούθ. Μέσα στην επόμενη διετία οι συγκεκριμένοι εισαγγελικοί λειτουργοί αναμένεται να έχουν κλείσει τους εκκρεμείς και καυτούς φακέλους που έχουν στα χέρια τους, αν και μέχρι τότε ουδείς μπορεί να αποκλείσει και μία ακόμα ανανέωση θητείας εφόσον βέβαια οι ίδιοι υποβάλουν σχετική αίτηση για να παραμείνουν στο πόστο τους.