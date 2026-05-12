Κάθε καλοκαίρι, οι ελληνικές θάλασσες γεμίζουν με χιλιάδες λουόμενους και τουρίστες. Πίσω όμως από την εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού, καταγράφεται μια σκληρή πραγματικότητα: Δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από πνιγμό στις παραλίες και στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Το ζήτημα των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες επανέρχεται κάθε χρόνο στο προσκήνιο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα πρόληψης, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και ενίσχυση της ασφάλειας στις παραλίες. Σε μια χώρα που η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και του τουρισμού της, με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής, η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει μια διαρκής πρόκληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων στο Υδάτινο Περιβάλλον της Ελλάδας που παρουσιάστηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας & Λιμένων, σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Safe Water Sports για την ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον, στο πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων & Πνιγμών, από το 2021 έως το 2025 συνολικά 1.867 θάνατοι έχουν καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες.

Τα στοιχεία

Ειδικότερα, για το 2025, 376 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας (θάλασσα και εσωτερικά ύδατα), όπου το 67% ήταν άνδρες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 71% των ανθρώπων αυτών ήταν Ελληνες, το 28% άλλες εθνικότητες ενώ το 1% παραμένει άγνωστο καταγεγραμμένο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στη θάλασσα υπάρχει μείωση των θανάσιμων δυστυχημάτων καθώς το 2025 καταγράφηκαν 357 θάνατοι σε σχέση με το 2024 που είχαμε 388 ενώ την ίδια στιγμή καταγράφηκαν τέσσερα θανάσιμα δυστυχήματα σε παιδιά!

Το στοιχείο, ωστόσο, που παραμένει ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 80% των ανθρώπων που εξακολουθεί να χάνει τη ζωή του στη θάλασσα είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται μεγάλη ενημερωτική καμπάνια κάθε χρόνο από τους αρμόδιους φορείς.

Σε ό,τι αφορά στους δήμους με τους περισσότερους καταγεγραμμένους θανάτους στη θάλασσα, πρώτος στη λίστα είναι ο Δήμος Ρόδου με 12 θανάτους και ακολουθεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων με 10 θανάσιμα δυστυχήματα.

Φτάνουν οι ναυαγοσώστες;

Στα θετικά της ετήσιας έκθεσης του Παρατηρητηρίου είναι το γεγονός ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη αυξήθηκε φτάνοντας το 97% σε σχέση με το 2024 που ήταν στο 87%. Μάλιστα, πέρυσι υπήρξαν 23 δήμοι στη χώρα που προχώρησαν σε επέκταση του ωραρίου της ναυαγοσωστικής κάλυψης, που βάσει νόμου είναι 10:00 – 18:00.

«Η σημερινή Εθνική Ημέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την πρόληψη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων σχετικά με την ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον. Το 2025 καταγράφηκε μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη: τα θανατηφόρα δυστυχήματα στη θάλασσα μειώθηκαν κατά 31 ανθρώπους σε σχέση με το 2024.

Πρόκειται για ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η συστηματική πρόληψη, η σωστή ενημέρωση, η εκπαίδευση και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ο στόχος μας για τα επόμενα 10 χρόνια είναι ξεκάθαρος και φιλόδοξος: να μηδενίσουμε τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο υδάτινο περιβάλλον. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, συνεργασία, εκπαίδευση από μικρή ηλικία και υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους μας. Ελπίζουμε ότι το καλοκαίρι του 2026 θα μπορούμε να μιλάμε για ακόμη μεγαλύτερη μείωση των δυστυχημάτων και για ακόμη υψηλότερο επίπεδο προστασίας των πολιτών. Η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές», σημειώνει στα «ΝΕΑ» η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Διαφήμισης του οργανισμού Safe Water Sports, Ελίζα Καραμπετιάν – Νικοτιάν.