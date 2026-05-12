Ισραηλινή σεξουαλική βία κατά Παλαιστινίων κρατουμένων φέρεται να είναι εκτεταμένη, σύμφωνα με έρευνα των New York Times που βασίζεται σε 14 μαρτυρίες από τη Δυτική Όχθη, περιοχή όπου σημειώνονται βιαιότητες μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε το δημοσίευμα, καταγγέλλοντας μια «προσεκτικά ενορχηστρωμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψεμάτων».

Η έρευνα του δημοσιογράφου Nicholas Kristof των New York Times περιγράφει ένα «σχήμα γενικευμένων ισραηλινών σεξουαλικών βιαιοτήτων κατά ανδρών, γυναικών και παιδιών – που διαπράττονται από στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές του Σιν Μπετ και κυρίως από δεσμοφύλακες».

Σύμφωνα με τον Kristof, «τίποτε δεν δείχνει ότι η ισραηλινή ηγεσία έχει δώσει εντολή για τη διάπραξη των βιασμών».

Αναφορές ΟΗΕ και μαρτυρίες κρατουμένων

Ο δημοσιογράφος παραπέμπει σε έκθεση του Μαρτίου 2025 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία καταγγέλλει «τη συστηματική προσφυγή εκ μέρους του Ισραήλ στη σεξουαλική, αναπαραγωγική και άλλων μορφών έμφυλη βία» μετά τον Οκτώβριο του 2023.

Ο συντάκτης της έκθεσης αναγνωρίζει ότι «είναι αδύνατον να προσδιοριστούν οι πλήρεις διαστάσεις του φαινομένου», ωστόσο 14 άνδρες και γυναίκες του περιέγραψαν λεπτομερώς βασανιστήρια και επιθέσεις.

Όπως αναφέρεται, «πολλοί δήλωσαν ότι δέχθηκαν πυρά στα γεννητικά όργανα ή ότι χτυπήθηκαν στους όρχεις. Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων χρησιμοποιήθηκαν για να ερευνηθεί η γυμνή βουβωνική περιοχή των ανδρών και στη συνέχεια για να πληγούν τα γεννητικά τους όργανα».

Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν υποστηρίζουν ότι οι ισραηλινές αρχές τους διέταξαν να σιωπήσουν για τα περιστατικά αυτά.

Ο Kristof σημειώνει ακόμη πως «η αραβική κοινωνία αποθαρρύνει τις συζητήσεις για το θέμα», καθώς οι συντηρητικοί κοινωνικοί κανόνες δυσχεραίνουν την αποκάλυψη τέτοιων εμπειριών.

Αντίδραση του Ισραήλ

Σε νέο μήνυμα στο Χ, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το δημοσίευμα «μία από τις χειρότερες κατηγορίες περί τελετουργικού εγκλήματος που έχει εμφανισθεί στον σύγχρονο Τύπο».

Το λεγόμενο «τελετουργικό έγκλημα» αποτελεί αντισημιτική συκοφαντία που ανάγεται στον Μεσαίωνα, σύμφωνα με την οποία Εβραίοι δολοφονούσαν παιδιά μη Εβραίων για θρησκευτικούς λόγους.

Το Υπουργείο έκανε λόγο για «αντιστροφή της πραγματικότητας» και «αδιάκοπη ροή ψεμάτων», υποστηρίζοντας ότι ο συντάκτης «μετατρέπει το θύμα σε κατηγορούμενο».

Καταγγελίες για δημοσιογράφους και νέα έκθεση

Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων είχε καταγγείλει συστημική, κυρίως σεξουαλική, βία κατά Παλαιστινίων δημοσιογράφων στις ισραηλινές φυλακές, μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2026.

Εκπρόσωπος του Ισραήλ διαβεβαίωσε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων είναι σύμφωνη «με το διεθνές δίκαιο».

Παράλληλα, ισραηλινή επιτροπή έρευνας δημοσίευσε έκθεση στην οποία επισημαίνεται ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις ευθύνονται για «συστηματική σεξουαλική βία σε μεγάλη κλίμακα» κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023.