Η παραπληροφόρηση φαίνεται να ταξιδεύει με ραγδαία ταχύτητα σε ότι αφορά και τον χανταϊό όπως συνέβη και με την πανδημία του Covid-19. Έτσι σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι συνωμοσιολόγοι έρχεται νέα πανδημία.

Παρότι έχουν επιβεβαιωθεί ελάχιστα περιστατικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από θεωρίες συνωμοσίας που ισχυρίζονται – ψευδώς – ότι ο ιός είναι μια «προγραμματισμένη πανδημία» ή ένα σχέδιο για να επηρεαστούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «βιολογικό όπλο» που δημιουργήθηκε από τη φαρμακοβιομηχανία για να «δηλητηριάσει» τον κόσμο ή ακόμη ότι αποτελεί παρενέργεια του εμβολίου της Pfizer κατά της Covid-19.

Οι θεωρίες αυτές αναζωπυρώθηκαν μετά το ξέσπασμα του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Ηοndius, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για μια νέα παγκόσμια πανδημία και έδωσε τροφή στο αντιεμβολιαστικό κίνημα, αναφέρει το France 24.

Κάποιοι λένε ότι έχουν βρει ακόμα και το φάρμακο που θα τους σώσει από τον… χανταϊό

Όπως και στην περίπτωση του κορονoϊού, οι συνωμοσιολόγοι υποστηρίζουν ότι χανταϊός είναι μια «σχεδιασμένη πανδημία» (plandemic) που δήθεν δημιουργήθηκε σε εργαστήριο από φαρμακευτικές εταιρείες για να επιβάλουν τα εμβόλια στον πληθυσμό.

Γνωστοί διακινητές θεωριών συνωμοσίας, όπως ο Alex Jones και η Marjorie Taylor Greene, η οποία είναι γνωστή για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων κατά την περίοδο του Covid-19, προώθησαν τους ισχυρισμούς αυτούς. Η Greene μάλιστα διακίνησε ψευδή πληροφορία ότι το αντιπαρασιτικό φάρμακο Ivermectin μπορεί να θεραπεύσει τον χανταϊό , καθώς δήθεν «εμποδίζει τους RNA ιούς να εισέλθουν στον πυρήνα των κυττάρων, αποτρέποντας τον πολλαπλασιασμό τους».

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία επιστημονική έρευνα που να αποδεικνύει ότι η Ivermectin μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία. Επιπλέον, ο χανταϊός πολλαπλασιάζεται στο κυτταρόπλασμα και όχι στον πυρήνα, καθιστώντας το φάρμακο αναποτελεσματικό.

Η θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Οι διεθνείς υγειονομικές αρχές δεν θεωρούν πιθανό ένα νέο πανδημικό κύμα λόγω του χανταϊού. Όπως δήλωσε η Maria Van Kerkhove, Διευθύντρια Διαχείρισης Επιδημιών και Πανδημιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: «Αυτό δεν είναι Covid, δεν είναι η αρχή μιας νέας πανδημίας Covid. Δεν βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση όπως πριν έξι χρόνια. Δεν εξαπλώνεται με τον ίδιο τρόπο».

Η παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν επίσης ψευδείς ισχυρισμοί ότι ο χανταϊός αποτελεί «σχεδιασμένη παρενέργεια» του εμβολίου Pfizer-BioNTech κατά της Covid-19. Οι χρήστες επικαλούνται έγγραφο της Pfizer που αναφέρει τη «λοίμωξη από πνευμονικό χανταϊό» σε έναν κατάλογο πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών ειδικού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο έγγραφο δεν απαριθμεί παρενέργειες, αλλά παθήσεις που οι επιστήμονες παρακολουθούν κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών, χωρίς να σημαίνει ότι προκαλούνται από το εμβόλιο.

Η δημοσιογράφος Vedika Bahl εξετάζει και αποδομεί τις διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας στο πρόγραμμα Truth or Fake.