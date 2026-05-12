Ένα ναυάγιο μεταναστών ανοιχτά της νήσου Πανκόρ, στη δυτική ακτή της Μαλαισίας, είχε ως αποτέλεσμα 14 αγνοούμενους, σύμφωνα με τις αρχές. Το σκάφος μετέφερε συνολικά 37 παράτυπους μετανάστες.

Η Υπηρεσία για την Επιβολή του Νόμου της Θάλασσας της Μαλαισίας (MMEA) στην πολιτεία Πέρακ ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε νωρίς τη Δευτέρα από αλιέα, ο οποίος εντόπισε επιζώντες στη θάλασσα. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διάσωση των υπολοίπων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι μετανάστες φέρεται να είχαν ξεκινήσει από την Ινδονησία με προορισμό τη Μαλαισία. Ο διευθυντής της MMEA, Μοχαμάντ Σούκρι Χοτόμπ, ανέφερε πως «οι πρώτες έρευνες αποκάλυψαν ότι ο συνολικός αριθμός των μεταναστών πάνω στο σκάφος ανερχόταν σε 37. Ως τώρα, έχουν διασωθεί 23 θύματα».

Όπως πρόσθεσε, «οι πληροφορίες συνεχίζονται για τον εντοπισμό» των αγνοουμένων, ενώ η υπηρεσία έχει αναπτύξει πλοία, ελικόπτερο και αεροσκάφη εναέριας επιτήρησης για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι μετανάστες αναχώρησαν «από την Κισάραν, στην Ινδονησία, την 9η Μαΐου» και κατευθύνονταν προς «διάφορους προορισμούς στη Μαλαισία», μεταξύ των οποίων «η Πενάνγκ, η Τεραγκάνου, η Σελάγκορ και η Κουάλα Λουμπούρ». Οι διασωθέντες έχουν παραδοθεί στην αστυνομία.

Επικίνδυνα ταξίδια και επαναλαμβανόμενες τραγωδίες

Η Μαλαισία εξακολουθεί να προσελκύει εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές περιοχές της Ασίας, πολλοί από τους οποίους δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Οι περισσότεροι αναζητούν εργασία σε τομείς όπως οι κατασκευές και η γεωργία.

Ωστόσο, οι συνθήκες των θαλάσσιων ταξιδιών, που συχνά οργανώνονται από κυκλώματα διακινητών, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Πολλά από αυτά τα ταξίδια καταλήγουν σε τραγωδίες. Ενδεικτικά, τον Νοέμβριο του 2025, 36 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ανετράπη το πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης και Μαλαισίας.