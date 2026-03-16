Ένα πλεούμενο με μετανάστες και πρόσφυγες ανετράπη και βυθίστηκε χθες, Κυριακή, σε μικρή απόσταση από το νησί της Λαμπεντούζα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιταλικών αρχών.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία και η ακτοφυλακή κινητοποιήθηκαν άμεσα, καταφέρνοντας με τα ταχύπλοά τους να διασώσουν 64 ανθρώπους. Ωστόσο, αγνοείται ένα αγοράκι δύο ετών, που ταξίδευε με τη μητέρα του από τη Σιέρα Λεόνε της Αφρικής.

Οι έρευνες των ιταλικών αρχών συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής και ξεκίνησαν εκ νέου τα ξημερώματα. Το τελευταίο 48ωρο, συνολικά 292 μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν στη Λαμπεντούζα, με τα περισσότερα πλεούμενα να έχουν αποπλεύσει από τις ακτές της Λιβύης.