Η Ιταλική Ακτοφυλακή διέσωσε 45 παράτυπους μετανάστες που κινδύνευσαν προσπαθώντας να φτάσουν από την Τυνησία στο νησί της Λαμπεντούζα, ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε άτομα από το ίδιο σκάφος, σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Save the Children» που επικαλείται μαρτυρίες επιζώντων.

«45 άνθρωποι διασώθηκαν από την ιταλική Ακτοφυλακή, συμπεριλαμβανομένων 25 ασυνόδευτων ανηλίκων. Πέντε άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος», δήλωσε ο Φίλιπο Ούνγκαρο, εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κλιμάκιο της UNHCR βρισκόταν στη Λαμπεντούζα κατά την αποβίβαση των διασωθέντων.

Η ΜΚΟ «Save the Children» έκανε λόγο για «άλλη μια τραγωδία στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου, μια από τις πιο θανατηφόρες στον κόσμο». Όπως ανέφερε, «σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες επιζώντων, που είχαν αναχωρήσει από την Τυνησία και έφθασαν χθες το βράδυ στη Λαμπεντούζα, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι – μεταξύ αυτών κι ένας ανήλικος – αγνοούνται».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Agrigento Notizie, οι μετανάστες προέρχονται από τη Γκάμπια, τη Σιέρα Λεόνε, το Μαλί, τη Σενεγάλη, τη Γουινέα και την Ακτή Ελεφαντοστού. Όπως δήλωσαν στις ιταλικές αρχές, είχαν ξεκινήσει από τη Σφαξ της Τυνησίας με ένα σκάφος μήκους επτά μέτρων.

Κατά την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου έφθασαν στη νότια Ιταλία 75 παράτυποι μετανάστες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό αφίξεων από την αρχή του έτους σε 63.086, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.