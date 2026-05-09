Σαφές μήνυμα για τη μετάβαση του Στρατού Ξηράς στη λεγόμενη «Νέα Θητεία» έστειλε από την Άσσηρο Θεσσαλονίκης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στην έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας.

Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιος Κωστίδης, περιηγήθηκε στους χώρους εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων, αλλά και στις εγκαταστάσεις διαμονής και σίτισης του προσωπικού, ενημερωνόμενος για την εφαρμογή της νέας δομής θητείας στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

«Η θητεία αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο»

Ο Νίκος Δένδιας στάθηκε ιδιαίτερα στην εκπαίδευση της Α’ ΕΣΣΟ, η οποία – όπως είπε – αποτελεί το πρώτο πρακτικό δείγμα της νέας φιλοσοφίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι στρατεύσιμοι έρχονται σε επαφή με αυτό που συνιστά τη Νέα Θητεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η θητεία να μην αντιμετωπίζεται ως «μια τυπική υποχρέωση», αλλά ως περίοδος ουσιαστικής εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων.

Εκπαίδευση σε drones και anti-drone συστήματα

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νέο μοντέλο βασικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει, πέρα από τις παραδοσιακές ασκήσεις και τις βολές, εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογίες μάχης.

Όπως σημείωσε, οι στρατεύσιμοι εκπαιδεύονται πλέον και σε αντικείμενα όπως:

η χρήση drones,

τα συστήματα anti-drone,

η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών μέσων στο πεδίο επιχειρήσεων.

Ο ίδιος έδωσε έμφαση στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και τεχνολογικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, «χρήσιμου στην Πατρίδα αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό», όπως είπε.

Αυξήσεις στην αποζημίωση των στρατευσίμων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στις αλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης των οπλιτών, επισημαίνοντας ότι η αποζημίωση αυξήθηκε:

από 8,8 ευρώ στα 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές,

και στα 50 ευρώ για όσους υπηρετούν στην υπόλοιπη χώρα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για νέο κανονισμό τροφοδοσίας, αλλά και για δυνατότητα απόκτησης πιστοποιημένων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της θητείας.

Έρχονται και εθελόντριες γυναίκες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του Νίκου Δένδια στην ένταξη εθελοντριών γυναικών στη νέα μορφή θητείας.

Όπως αποκάλυψε, με τη Β’ ΕΣΣΟ θα υπάρξουν για πρώτη φορά εθελόντριες γυναίκες στο πλαίσιο της «Νέας Θητείας», σημειώνοντας ωστόσο ότι οι σχετικές λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν «στον δέοντα χρόνο».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εκπαιδευτές των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμμετοχή τους «σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, απόλυτα απαραίτητη για την Ελλάδα».