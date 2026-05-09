Ο Γιώργος Μαζωνάκης ταξίδεψε πρόσφατα στο Άγιο Όρος, όπου δημοσίευσε βίντεο από την επίσκεψή του, προκαλώντας σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους. Ορισμένοι παρατήρησαν ένα σημάδι στο κεφάλι του τραγουδιστή, το οποίο όπως αποκάλυψε OPEN, προήλθε από ατύχημα που είχε στο σπίτι του.

Όπως αποκαλύψθηκε , ο γνωστός καλλιτέχνης φέρεται να τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να αναβάλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου εμφανίζεται τη φετινή σεζόν. Παρά τον τραυματισμό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αναφέρθηκε δημόσια στο περιστατικό.

Στο βίντεο που ανάρτησε από το Άγιο Όρος, ο τραγουδιστής φαίνεται να μαγειρεύει και να τραγουδά στην κουζίνα μιας Μονής, απολαμβάνοντας την εμπειρία μαζί με μοναχούς και φίλους του. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας, το χτύπημα στο κεφάλι του ήταν εμφανές.

«Την προηγούμενη εβδομάδα δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που εμφανίζεται. Υπήρξε ένα σούσουρο και το ψάξαμε να δούμε τι έχει γίνει. Θα σας πω τον λόγο που δεν εμφανίστηκε στο νυχτερινό μαγαζί», ανέφερε ο δημοσιογράφος, προσθέτοντας πως ο τραγουδιστής ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα λόγω του τραυματισμού του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη βραδιά ήταν και η τελευταία για τη φετινή σεζόν του καταστήματος.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει τη μουσική του πορεία με επιτυχία. Το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Επιπτώσεις», παρουσιάστηκε για πρώτη φορά λίγα λεπτά πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στις ψηφιακές πλατφόρμες, κατά τη διάρκεια του λαμπερού πάρτι γενεθλίων του τραγουδιστή, ενθουσιάζοντας το κοινό και τους θαυμαστές του.