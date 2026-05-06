Η λέξη «ντους» δεν είναι ελληνικής προέλευσης, αλλά δανεισμένη από τη γαλλική λέξη douche, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από την ιταλική doccia. Kι όμως υπάρχει στην ελληνική γλώσσα μια λέξη που αποδίδει με ακρίβεια την ίδια έννοια: «καταιονισμός».

Η λέξη «καταιονισμός» έχει αρχαία καταγωγή και προέρχεται από το ρήμα αἰονάω ή αἰονῶ, που σήμαινε «υγραίνω». Από αυτό δημιουργήθηκε το ρήμα καταιονάω ή καταιονῶ, με τη σημασία «ρίχνω νερό στο σώμα». Με την πάροδο των αιώνων, η μορφή του εξελίχθηκε σε καταιονίζω, δίνοντας τελικά τη σημερινή λέξη «καταιονισμός».

Στη σύγχρονη χρήση, ο «καταιονισμός» περιγράφει τη διαδικασία του ντους, δηλαδή το πλύσιμο του σώματος με νερό που πέφτει από ψηλά. Παράλληλα, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και σε τεχνικά συμφραζόμενα, όπως στα «αυτόματα συστήματα καταιονισμού», δηλαδή τα συστήματα ποτίσματος, ενισχύοντας τη σύνδεση με την έννοια του ψεκασμού ή της βροχής.