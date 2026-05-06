Οι Μικρές Κυκλάδες αναδεικνύονται ως ένας από τους πιο αυθεντικούς και γοητευτικούς προορισμούς του Αιγαίου, σύμφωνα με πρόσφατο αφιέρωμα της γαλλικής ιστοσελίδας του ομίλου Le Figaro, που ειδικεύεται στον θαλάσσιο τουρισμό και την ιστιοπλοΐα. Το δημοσίευμα προσεγγίζει την ελληνική νησιωτική εμπειρία με έμφαση στη γνησιότητα, την ηρεμία και την εξωτική ομορφιά.

Το άρθρο παρουσιάζει τα νησιά του συμπλέγματος ως ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν την αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων, μακριά από τη μαζικότητα. Κάθε νησί ξεχωρίζει για τη δική του μοναδικότητα και φυσική γοητεία.

Η Δονούσα περιγράφεται ως ένας ήσυχος παράδεισος με ανεπιτήδευτη χάρη, όπου οι επισκέπτες απολαμβάνουν γαλαζοπράσινα νερά, ήρεμες παραλίες και μια χαλαρή καθημερινότητα που διατηρεί τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού.

Η Ηρακλειά ξεχωρίζει για τη φυσική της ομορφιά και την αυθεντικότητα του τοπίου της, με σπηλιές, μονοπάτια και μικρούς οικισμούς που αποπνέουν γαλήνη και απλότητα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν επαφή με τη φύση και ήσυχες εξερευνήσεις.

Η Σχοινούσα προβάλλεται ως ένας ζεστός και φιλόξενος τόπος, όπου η τοπική φιλοξενία, η γαστρονομία και οι μικρές παραλίες δημιουργούν μια ονειρική ατμόσφαιρα και έναν ρυθμό ζωής που αποπνέει ηρεμία.

Τα Κουφονήσια παρουσιάζονται ως προορισμός με εξωτικά χαρακτηριστικά, κρυστάλλινα νερά και ζωντανή αλλά όχι υπερβολική ατμόσφαιρα. Είναι ιδανικά για όσους αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στην ξεκούραση και την ήπια κοσμοπολίτικη εμπειρία. Το Κάτω Κουφονήσι διατηρεί έναν πιο παρθένο και ανεξερεύνητο χαρακτήρα, προσελκύοντας λάτρεις της απόλυτης ηρεμίας και ελευθερίας.

Η τουριστική προβολή των Μικρών Κυκλάδων στη Γαλλία

Το αφιέρωμα της δημοφιλούς γαλλικής ταξιδιωτικής ιστοσελίδας Figaronautisme, που προσελκύει δεκάδες χιλιάδες φίλους του yachting, των θαλάσσιων σπορ, των καταδύσεων και της ιστιοπλοΐας, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ταξιδιωτικού καλέσματος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Πριν από λίγους μήνες πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι ειδική εκδήλωση παρουσίασης των θεματικών μορφών τουρισμού της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας και ο Δήμος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν συντάκτες από κορυφαία έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Γαλλίας, όπως τα Le Figaro, Marie Claire, Escapade Magazine, Désirs de Voyages, Le Parisien, Les Echos, Yonder, Saveurs, Femme Actuelle, Subaqua, Voyageons autrement, Aufildeslieux.fr και Voyager-magazine.fr, καθώς και παραγωγοί και δημοσιογράφοι από τηλεοπτικά δίκτυα όπως France TV2, France 5 και France 24. Παρόντες ήταν επίσης product managers Γάλλων τουριστικών οργανισμών (Thalasso, Petit Futé, Voyages Privé).

Η στρατηγική του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

«Οι Μικρές Κυκλάδες αποτελούν έναν προορισμό με ισχυρή ταυτότητα, με έμφαση στην αυθεντικότητα, το φυσικό περιβάλλον και την εμπειρία του επισκέπτη. Επενδύουμε συστηματικά στην ανάδειξη και προώθηση θεματικών μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος, ο περιπατητικός και ο γαστρονομικός τουρισμός, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικού ταξιδιωτικού κοινού, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών μας», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.