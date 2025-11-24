Δράσεις για την προβολή και προώθηση στη γαλλική αγορά της Νάξου, των Μικρών Κυκλάδων, της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και γενικότερα του βιώσιμου και πολυθεματικού τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας υλοποίησε εντός του Νοεμβρίου η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 18 Νοεμβρίου 2025 διοργάνωσε στο Παρίσι ειδική εκδήλωση προβολής της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, σε συνεργασία με τον Δήμο των νησιών αυτών. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν συντάκτες από κορυφαία έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Γαλλίας (Le Figaro, Μarie Claire, Escapade Magazine, Désirs de Voyages, Le Parisien, Les Echos, Yonder, Saveurs, Femme Actuelle, Subaqua, Voyageons autrement, Aufildeslieux.fr, Voyager-magazine.fr κ.ά.), παραγωγοί και δημοσιογράφοι από σημαντικά τηλεοπτικά δίκτυα (France TV2, France 5, France 24), καθώς και product managers Γάλλων tos (Thalasso, Petit Futé, Voyages Privé).

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, Έμυ Αναγνωστοπούλου, αναφέρθηκε στη μοναδικότητα και αυθεντικότητα της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων και προσκάλεσε τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν αυτούς τους προορισμούς, που αποτελούν υπόδειγμα βιωσιμότητας και προσβασιμότητας, μακριά από τον μαζικό τουρισμό, με πληθώρα ήπιων δραστηριοτήτων στη φύση και θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και εξαιρετική γαστρονομία.

Από την πλευρά τους, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Ευάγγελος Κατσαράς, και ο σύμβουλος τουρισμού του Δήμου, Μάκης Μπίτζιος, παρουσίασαν αναλυτικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού, δίνοντας έμφαση στα νέα τουριστικά προϊόντα και την πληθώρα των θεματικών μορφών τουρισμού, που τα νησιά αυτά προσφέρουν στους επισκέπτες τους.

Προβλήθηκε, ακόμα, σχετικό προωθητικό βίντεο, ενώ διανεμήθηκε διαφημιστικό υλικό και τοπικά προϊόντα και κληρώθηκαν τέσσερα ταξίδια τα οποία θα συνδιοργανώσει ο Δήμος με την Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γεύμα με τοπικά προϊόντα, που επιμελήθηκαν η βραβευμένη σεφ και πρέσβειρα της ελληνικής γαστρονομίας, Ντίνα Νικολάου και η διευθύντρια του εστιατορίου Evi Evane, Μαρία Νικολάου. Στη διάρκειά του, η κα Αναγνωστοπούλου και ο κος Κατσαράς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Γάλλους δημοσιογράφους, να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχέσεις συνεργασίας με τα παρόντα ΜΜΕ και να σχεδιάσουν τηλεοπτικά γυρίσματα και ταξίδια εξοικείωσης στα νησιά αυτά κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Την ίδια μέρα, η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση Τύπου της Ένωσης Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού ADONET (Association des Offices Nationaux Etrangers de Tourisme en France), στην οποία εκπροσωπούνται 52 εθνικοί οργανισμοί τουρισμού που εδρεύουν στη γαλλική επικράτεια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Yachts de Paris και σε αυτήν συμμετείχαν 130 Γάλλοι δημοσιογράφοι από τα σημαντικότερα ΜΜΕ της χώρας και 58 influencers.

Κατά τη συνάντηση, στελέχη του ΕΟΤ Γαλλίας είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους εκπροσώπους του Τύπου για τα νέα τουριστικά προϊόντα της χώρας μας και να εξετάσουν τις προοπτικές υλοποίησης το επόμενο διάστημα δημοσιογραφικών ταξιδίων και ταξιδίων εξοικείωσης σε ποικίλους ελληνικούς προορισμούς.

Εξάλλου, από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δημοσιογραφικό ταξίδι (press trip) στην περιοχή για δύο δημοσιογράφους από το δημοφιλές ειδησεογραφικό μέσο Actu.fr (έκδοση Occitanie) και την έγκυρη επαγγελματική ιστοσελίδα για την ταξιδιωτική αγορά laquotidienne.fr.

Οι Γάλλοι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη, την Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα, τις Σέρρες και το Κιλκίς, προορισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς, φυσικού πλούτου, γαστρονομίας και αστικής ζωής, ενώ ξεναγήθηκαν στα Βασιλικά Μνημεία των Αιγών (Βεργίνα), στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, στον Όλυμπο, σε οινοποιεία, μουσεία και σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη προσέφερε ολοκληρωμένη εικόνα των μοναδικών βιωματικών εμπειριών που μπορεί να απολαύσει ο σύγχρονος ταξιδιώτης στη βόρεια Ελλάδα, με στόχο την προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας ως ιδανικού προορισμού city break, πολιτιστικού και γαστρονομικού τουρισμού, τουρισμού εναλλακτικών διακοπών, βιωσιμότητας και ήπιων δραστηριοτήτων για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου από τη γαλλική αγορά καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το Actu.fr έχει μέση κυκλοφορία 68.000 αντιτύπων για το εβδομαδιαίο περιοδικό του στην Τουλούζ (έκδοση Occitanie), ενώ στη διαδικτυακή του έκδοση δέχεται συνολικά περισσότερους από 26 εκατ. επισκέπτες τον μήνα. Το κοινό που το παρακολουθεί διαθέτει υψηλή αγοραστική δυνατότητα και αναζητά νέες, αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με εστίαση στον τουρισμό πόλεων, τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα, την κατανάλωση τοπικών προϊόντων και τις δραστηριότητες στη φύση. Η ιστοσελίδα laquotidienne.fr απευθύνεται κυρίως στους επαγγελματίες του τουρισμού και μηνιαίως έχει περίπου 140.000 επισκέψεις.

Τα αφιερώματα των δύο μέσων για την Κεντρική Μακεδονία αναμένεται να δημοσιευτούν στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026.