Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία, έχει προκαλέσει η δήλωση του επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος, μιλώντας σε συνέδριο Δημάρχων, προειδοποίησε ότι η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της».

Ο Στρατηγός Μαντόν, αναφερόμενος στην κρίση με τη Ρωσία, κάλεσε τους δημάρχους να μιλήσουν στους δημότες τους για την «ψυχική δύναμη» που απαιτείται, ώστε οι Γάλλοι να είναι έτοιμοι «να υποφέρουν για να προστατεύσουν αυτό που είναι». Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με κοινό τόπο την εκτίμηση ότι ο στρατηγός υπερέβη τον θεσμικό του ρόλο.

🇫🇷 La France doit être prête à trouver la “force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est”, y compris “accepter de perdre ses enfants”, a déclaré le chef d’état-major des Armées, le général Fabien Mandon, mardi devant le congrès des maires de France ⤵️ pic.twitter.com/AYPReysT36 — Agence France-Presse (@afpfr) November 20, 2025

Σε μια προσπάθεια να κατευναστούν οι αντιδράσεις, εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου διευκρίνισε ότι ο στρατηγός Μαντόν αναφερόταν στις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες χαρακτήρισε «τα παιδιά του Έθνους». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «μία χώρα που δεν είναι σε θέση να αμυνθεί θα κληθεί να υποταχθεί» και ότι «μία χώρα που δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είναι μία αδύναμη χώρα».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους πολίτες να είναι έτοιμοι για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων – πολεμικών, φυσικών, οικολογικών ή υγειονομικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαιτείται επαγρύπνηση και οργάνωση για κάθε ενδεχόμενο.

Ειδικότερα, οι αρχές προτείνουν στους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για τις πρώτες 72 ώρες μιας μεγάλης κρίσης. Συνιστούν να υπάρχει σε κάθε σπίτι ένα κουτί με βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, τρόφιμα, είδη υγιεινής, ραδιόφωνο, μπαταρίες και νερό, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.