Το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκε εστία χανταϊού κατέπλευσε νωρίς το πρωί κοντά στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη, σύμφωνα με οπτικό υλικό του Reuters και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο. Το πλοίο πρόκειται να δέσει προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες και ορισμένα μέλη του πληρώματος.

Οι επιβάτες, κανείς εκ των οποίων δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις ισπανικές υγειονομικές αρχές. Στόχος είναι να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους, πριν μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη, όπως ανέφεραν Ισπανοί αξιωματούχοι.

Στη συνέχεια, ειδικά λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο κύριο αεροδρόμιο του νησιού, σε απόσταση περίπου δέκα λεπτών, όπου θα επιβιβαστούν σε πτήσεις με προορισμό τις χώρες τους. Όλοι οι επιβάτες του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου MV Hondius θεωρούνται προληπτικά επαφές υψηλού κινδύνου.

Η διαδικασία απομάκρυνσης αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Οι Ισπανοί υπήκοοι θα είναι οι πρώτοι που θα αποβιβαστούν, ενώ οι υπόλοιπες εθνικότητες θα ακολουθήσουν σε ομάδες, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Τριάντα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο θα πλεύσει στη συνέχεια προς την Ολλανδία για απολύμανση. Το MV Hondius είχε αναχωρήσει για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, έπειτα από αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μαδρίτη να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό της εστίας του ιού.

Παρέμβαση του ΠΟΥ και συντονισμός στην Τενερίφη

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, έφθασε χθες βράδυ στην Τενερίφη, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου και τα μέτρα προστασίας.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οκτώ άνθρωποι νόσησαν, ανάμεσά τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους – ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα. Έξι περιπτώσεις έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ δύο θεωρούνται ύποπτα κρούσματα, σύμφωνα με τον Οργανισμό.

Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ έχει επισημάνει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, αλλά χαρακτηρίζεται μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.