Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε κοντά στην αποστολή του Παναθηναϊκού λίγο πριν το καθοριστικό Game 5 απέναντι στη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague, θέλοντας να δώσει ώθηση στους «πράσινους» ενόψει της μεγάλης μάχης.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, παρότι εξακολουθεί να μην έχει δικαίωμα παρουσίας στα γήπεδα της διοργάνωσης, έκανε αισθητή την παρουσία του στη Βαλένθια, εμψυχώνοντας τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.

Αρχικά επισκέφθηκε την ομάδα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε ξανά δίπλα στην αποστολή πριν την αναχώρηση για τη Roig Arena, χαιρετώντας έναν προς έναν τους αθλητές του Παναθηναϊκού.