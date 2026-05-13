Η σειρά των φετινών Play-Offs ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό AKTOR έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αλλοπρόσαλλα και συναρπαστικά «θρίλερ» στην ιστορία της EuroLeague.

Μετά από τέσσερις αναμετρήσεις όπου το πλεονέκτημα έδρας αποδείχθηκε… κατάρα, οι δύο ομάδες επιστρέφουν απόψε στη «Roig Arena» για το καθοριστικό Game 5. Το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερο: μια θέση στο μεγάλο ραντεβού των κορυφαίων, το Final Four που φέτος διεξάγεται στην Αθήνα.

Τα όσα προηγήθηκαν στη σειρά αψηφούν κάθε μπασκετική λογική. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με δύο εμφατικά «διπλά» στην Ισπανία με κρίσιμη βολή του Ναν στο πρώτο παιχνίδι και τρομερό buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στο δεύτερο, δείχνοντας έτοιμος να καθαρίσει την πρόκριση με «σκούπα».

Ωστόσο, η Βαλένθια δεν κατέθεσε τα όπλα και απάντησε με το ίδιο νόμισμα μέσα στο ΟΑΚΑ. Οι Ισπανοί, με οδηγό τον ασταμάτητο Ζαν Μοντέρο —ο οποίος στο Game 4 έγραψε ιστορία με 45 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης— κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2, μετατρέποντας τη σειρά σε μια μάχη επιβίωσης που θα κριθεί σε ένα Game 5 που θα παιχτούν όλα για όλα.

Ο μεγάλος «τελικός» ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4HD.