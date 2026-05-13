«Η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο απαιτεί στενή επαφή για αρκετή ώρα», τόνισε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στηνη εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Σχετικά με τον 70χρονο που νοσηλεύεται ανέφερε: «Ο συμπολίτης μας είναι σε καραντίνα στο Αττικόν Νοσοκομείο. Είναι πολύ καλά στην υγεία του, δεν έχει κάτι και θα περιμένουμε να περάσει το χρονικό διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει ανησυχία. Είναι πολύ δύσκολη η μετάδοσή του. Δεν έχει καμία σχέση με κορωνοϊό ή με άλλους ιούς. Για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο χρειάζεται πολύ στενή επαφή για αρκετή ώρα».

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων για γιατρούς σε όλη τη χώρα, σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμια φροντίδα, με πιο σύντομες διαδικασίες πρόσληψης.

«Οι γιατροί έχουν μια άλλη διαδικασία, πολύ πιο σύντομη από τον ΑΣΕΠ. Αυτοί έχουν μια περίοδο δύο εβδομάδων, αν δοθεί και παράταση τριών εβδομάδων, για υποβολή υποψηφιοτήτων. Γίνονται οι κρίσεις από ομάδα άλλων γιατρών. Σε περίπου 4-6 μήνες θα είναι στα νοσοκομεία. Οι θέσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ επείγουσες, προχωράνε πιο γρήγορα. Μπορεί να φτάσουν και τους τρεις μήνες, αλλά ένας μέσος όρος είναι μέχρι τέσσερις», είπε.

«Θα δοθούν κίνητρα σε τρεις κατηγορίες. Είναι και τα μισθολογικά ασφαλιστικά κίνητρα και τα επαγγελματικά και τα οικογενειακά».

«Οι νοσηλευτές αποτελούν βασικό πυλώνα. Εξαρτώνται σχεδόν τα πάντα από αυτούς στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Σε όλες τις χώρες υπάρχει μείωση των νέων που θέλουν να επιλέξουν το νοσηλευτικό επάγγελμα. Θα δοθεί ένα πακέτο μέτρων έτσι ώστε να βελτιωθούν και να γίνει πιο ελκυστικό».

Τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στη δημιουργία 40 νέων μονάδων ολιστικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 21 για τον αυτισμό και 19 για την άνοια. Αυτές οι αυτόνομες μονάδες στοχεύουν στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, συνεργαζόμενες και με άλλες δομές, όπως ΚΔΑΠ και ΚΕΔΑΣΥ.

«Είναι αυτόνομες μονάδες. Είναι κυρίως κέντρα ημέρευσης, με διευρυμένο ωράριο. Θα υπάρχουν κινητές μονάδες, θα υπάρχουν ομάδες γιατρών, νοσηλευτών, οι οποίοι θα πηγαίνουν και εκτός από αυτές τις μονάδες, έτσι ώστε να έχουμε έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη και θα είναι συνδεδεμένες και με τα ΚΔΑΠ και τα ΚΕΔΑΣΥ, έτσι ώστε να έχουν μια ολιστική προσέγγιση. Εκεί υστερούμε σαν χώρα αν θέλετε και γι’ αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια σε δύο παθήσεις, οι οποίες δεν επηρεάζουν μόνο τον ίδιο, επηρεάζουν ολόκληρο το οικογενειακό περιβάλλον».

Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε την αύξηση των περιστατικών άνοιας λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και την ανάγκη για υποστήριξη των οικογενειών, καθώς η ψυχική υγεία, αν και παρέμενε στο περιθώριο, έχει αρχίσει να αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την πανδημία, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω επένδυση σε αυτόν τον τομέα.