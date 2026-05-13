Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε οργισμένη επίθεση εναντίον δημοσιογράφων στον κήπο του Λευκού Οίκου, λίγο πριν αναχωρήσει για τη σημαντική σύνοδο κορυφής του στην Κίνα.

Καθώς ο Πρόεδρος καυχιόταν για τη μεγαλοπρέπεια της νέας αίθουσας χορού του, μια γυναίκα δημοσιογράφος τον ρώτησε ποιο θα είναι το κόστος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

“Διπλασίασα το μέγεθός της, ηλίθιε άνθρωπε! Δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος! ” απάντησε ο Τραμπ.

Πριν από αυτή την έκρηξη, άλλη δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει αν οι πολιτικές του «δεν αποδίδουν», μετά από έκθεση που έδειξε ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

“Οι πολιτικές μου λειτουργούν απίστευτα” φώναξε ο Τραμπ. “Αν ανατρέξουμε λίγο πριν τον πόλεμο, τους τελευταίους τρεις μήνες ο πληθωρισμός ήταν στο 1,7%”.

Συνεχίζοντας, είπε: “Λοιπόν, είχαμε μια επιλογή: να αφήσουμε αυτούς τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Αν θέλεις να το κάνεις αυτό, τότε είσαι ηλίθιος, και τυχαίνει να είσαι. Σε ξέρω πολύ καλά”.

Σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά 3,8% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από τον Μάιο του 2023.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κατά περίπου 40% στην άνοδο του ενεργειακού κόστους λόγω του πολέμου με το Ιράν. Οι διεθνείς εντάσεις έχουν κορυφωθεί μετά την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια από τον Τραμπ στα μέσα Απριλίου, κίνηση που το Πεκίνο χαρακτήρισε “επικίνδυνη και ανεύθυνη”.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικών ορυκτών καυσίμων, έχει αρνηθεί τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Τραμπ να συμβάλει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι “ενθουσιασμένος” για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι και ότι “πολλά καλά πράγματα” πρόκειται να προκύψουν από την επικείμενη σύνοδο.

