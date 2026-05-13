Το φιλόδοξο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας ενδέχεται να κοστίσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Η ανεξάρτητη υπηρεσία εκτιμά ότι το πρόγραμμα, γνωστό ως «Χρυσός Θόλος», θα μπορούσε να απαιτήσει έως και 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο για το απαραίτητο υλικό κατά την εικοσαετία που ακολουθεί. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τα λειτουργικά κόστη ή τις δαπάνες συντήρησης.

Περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής δαπάνης για εξοπλισμό αναμένεται να κατευθυνθούν στο τμήμα του συστήματος που θα αναπτυχθεί στο διάστημα, περιλαμβάνοντας οπλισμένους δορυφόρους, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Ο κ. Τραμπ είχε παρουσιάσει το σχέδιο κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, εμπνεόμενος από το ισραηλινό σύστημα «Σιδηρούς Θόλος». Ωστόσο, το αμερικανικό πρόγραμμα προβλέπεται να έχει πολύ ευρύτερη εμβέλεια, καθώς, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου, θα μπορεί να αναχαιτίζει πυραύλους μικρού και μεγάλου βεληνεκούς, υπερηχητικά βλήματα αλλά και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική επέκταση των σημερινών δυνατοτήτων αντιπυραυλικής άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε επίπεδο εθνικής κλίμακας.

Ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης είχε δηλώσει πέρυσι ότι έχει ήδη προβλεφθεί αρχική χρηματοδότηση ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το συνολικό κόστος τότε υπολογιζόταν στα 175 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η έκθεση του CBO βασίζεται σε εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας τις δημοσιονομικές προκλήσεις που θα συνοδεύσουν την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου.