Νέες ρυθμίσεις για την απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη μείωση των καθυστερήσεων που ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, την ευθύνη για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης θα αναλαμβάνει πλέον το τελευταίο ταμείο ασφάλισης στο οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο ασφαλισμένος. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να εξαλείψει τη χρονοβόρα αλληλογραφία μεταξύ διαφορετικών επικουρικών ταμείων, που μέχρι σήμερα αποτελούσε βασική αιτία καθυστέρησης στην απονομή των συντάξεων.

Παράλληλα, θεσπίζεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού του συνολικού ασφαλιστικού χρόνου. Ο υπολογισμός αυτός θα ισχύει τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για τον καθορισμό του ύψους της σύνταξης, προκειμένου η διαδικασία να γίνει πιο ξεκάθαρη και ταχύτερη.

«Πάγωμα» επιτοκίων για χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία έως το 2027

Μέτρο «παγώματος» των επιτοκίων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται έως το 2027, προσφέροντας σημαντική ανάσα σε οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση της συνέπειας των πληρωμών και στη σταθεροποίηση των υποχρεώσεων.

Με την εφαρμογή του μέτρου, οι μηνιαίες δόσεις παραμένουν χαμηλότερες, αποφεύγονται νέες προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, ενώ ενισχύεται η δυνατότητα των ασφαλισμένων να εξυπηρετούν απρόσκοπτα τις ρυθμισμένες οφειλές τους.