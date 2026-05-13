Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές της προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού Λόγου του Θρόνου, που θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ από το Ουέστμινστερ σε μια λαμπρή τελετή.

Η τελετουργική αυτή διαδικασία, βαθιά ριζωμένη στη βρετανική πολιτική ζωή, σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και δίνει στην κυβέρνηση την ευκαιρία να παρουσιάσει τα νομοσχέδια που προγραμματίζει για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Η ομιλία πραγματοποιείται ύστερα από ταραχώδεις ημέρες για τον Στάρμερ, του οποίου την παραίτηση ζητούν 86 βουλευτές των Εργατικών – σε σύνολο 403 – μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Την ίδια στιγμή, τέσσερις υφυπουργοί παραιτήθηκαν χθες, Τρίτη, εκφράζοντας τη δυσπιστία τους προς τον πρωθυπουργό.

Παρά τις πιέσεις, ο Στάρμερ δηλώνει ότι επιθυμεί «να συνεχίσει να κυβερνά», ενώ σύμφωνα με το BBC, 109 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς το πρόσωπό του, υπογραμμίζοντας πως «αυτή δεν είναι η στιγμή να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας» του κόμματος.

Όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από την ομιλία του Καρόλου ο πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί ως ενός από τους βασικούς εσωκομματικούς του αντιπάλους.

Το γραφείο του πρωθυπουργού τόνισε ότι «ο σημερινός κόσμος είναι πιο ασταθής και επικίνδυνος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία», επισημαίνοντας πως οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία «απειλούν το βιοτικό επίπεδο» στη χώρα.

Παράδοση και τελετουργία

Ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει τον Λόγο του Θρόνου για τρίτη φορά αφότου ανήλθε στον θρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2022. Ως μονάρχης, δεσμεύεται να τηρεί αυστηρή πολιτική ουδετερότητα.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή των Λόρδων, την άνω βουλή του Κοινοβουλίου, γύρω στις 11:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας), με τον Κάρολο να κάθεται στον χρυσό θρόνο και στο πλευρό του τη σύζυγό του, Καμίλα.

Περισσότερα από 35 νομοσχέδια πρόκειται να παρουσιαστούν, καλύπτοντας θέματα από την εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel έως την πράσινη ενέργεια και τη μετανάστευση.

Σχετικά με τη μετανάστευση, η κυβέρνηση Στάρμερ αναμένεται να καταθέσει νομοσχέδιο που θα περιορίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι απελάσεις – πρωτοβουλία που είχε ήδη εξαγγείλει από τον Νοέμβριο η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ.

Επιπλέον, αναμένεται να παρουσιαστεί σχέδιο για τον περιορισμό των ένδικων μέσων που διαθέτουν οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν. Το μέτρο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη με αυτοσχέδιες βάρκες έχει ξεπεράσει τις 200.000 από το 2018, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων.

Η ομιλία συνοδεύεται από παραδόσεις αιώνων. Πριν από την άφιξη του μονάρχη στο Παλάτι του Ουέστμινστερ, οι βασιλικοί φρουροί ερευνούν τα κελάρια για εκρηκτικά – μια πρακτική που τηρείται από την αποτυχημένη απόπειρα ανατίναξης του κτιρίου το 1605. Ο μονάρχης μεταβαίνει στο Ουέστμινστερ με χρυσή άμαξα, ενώ ένα μέλος του κοινοβουλίου κρατείται συμβολικά όμηρος στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, για να διασφαλιστεί η «ασφαλής επιστροφή του βασιλιά».