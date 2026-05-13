Σαράντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της γυναίκας που έμεινε στην ιστορία για την καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας στο ακριτικό νησί της Ρω.

Με αφορμή την επέτειο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ.

Συγκεκριμένα ο κύριος Δένδιας αναφέρει: Σαράντα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη. Η καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας από την Κυρά της Ρω στις άκρες του Αιγαίου, παραμένει διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην πατρίδα.