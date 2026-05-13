Με ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει τη σχέση πολιτών και εξουσίας, βάζοντας στο στόχαστρο τον τρόπο με τον οποίο ο φόβος, η αδιαφορία και οι υποσχέσεις επηρεάζουν τη δημόσια στάση και την πολιτική κρίση.

Στο νέο σκίτσο, που συνοδεύεται από τη χαρακτηριστική καλημέρα του δημιουργού, ένας σοφός γέροντας απευθύνεται στους πολίτες με έναν δηκτικό μονόλογο: «Αν σας πω ότι θα σας βρει μια συμφορά, αντί να προετοιμαστείτε, θα θυμώσετε… Αν σας πω ότι οι συμφορές θα εξαφανιστούν και όλα θα είναι ρόδινα, αντί να δυσπιστήσετε, θα με ψηφίσετε!»

Με χιούμορ αλλά και έντονο πολιτικό υπαινιγμό, ο Αρκάς επιχειρεί να αναδείξει τις αντιφάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς απέναντι στις κρίσεις και τις εύκολες υποσχέσεις. Το σκίτσο ερμηνεύεται ως μια σαφής αναφορά στη σύγχρονη πολιτική επικοινωνία, αλλά και στη στάση μέρους της κοινωνίας απέναντι στον φόβο, την ευθύνη και τη χειραγώγηση.

Η τελευταία ατάκα του σκίτσου είναι εκείνη που δίνει και το πιο καυστικό μήνυμα, καθώς συνδέει την ανάγκη των πολιτών να πιστέψουν σε «εύκολες λύσεις» με την εκλογική συμπεριφορά και τον λαϊκισμό.