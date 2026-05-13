Ολοκληρώθηκε ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2026 την Τρίτη (12/5). O Akylas πραγματοποιώντας εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό, που βρέθηκε στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, και εντυπωσίασε Επιτροπή και τηλεθεατές προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16/5.

Ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ferto», ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε ένα concept που παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Ακύλας εμφανίστηκε με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί αμφίεση και τα «γατίσια αυτιά», ξεκινώντας το act του πατώντας ένα εικονικό «Start» στη σκηνή.

Η παρουσίαση περιελάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει (φορώντας επίσης αυτιά), χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μια από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

  • Ελλάδα
  • Φινλανδία
  • Βέλγιο
  • Σουηδία
  • Μολδαβία
  • Ισραήλ
  • Σερβία
  • Κροατία
  • Λιθουανία
  • Πολωνία

Εκτός τελικού έμειναν οι Εσθονία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Άγιος Μαρίνος.

Οι εμφανίσεις των διαγωνιζομένων του Α’ Ημιτελικού

1. Μολδαβία με τον Satoshi και το «Viva, Moldova!»

2. Σουηδία με τη Felicia και το «My System»

3. Κροατία με τις Lelek και το «Andromeda»

4. Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto»

5. Πορτογαλία με τους Bandidos do Cante και το «Rosa»

6. Γεωργία με τους Bzikebi και το «On Replay»

7. Φινλανδία με τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen και το «Liekinheitin»

8. Μαυροβούνιο με την Tamara Živković και το «Nova Zora»

9. Εσθονία με τις Vanilla Ninja και το «Too Epic To Be True»

10. Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle»

11. Βέλγιο με την Essyla και το «Dancing On Ice»

12. Λιθουανία με τον Lion Ceccah και το «Sólo Quiero Más»

13. Άγιος Μαρίνος με τη Senhit και τον Boy George και το «Superstar»

14. Πολωνία με την Alicja και το «Pray

15. Σερβία με τoυς Lavina και το «Kraj Mene»

