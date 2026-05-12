Πληροφορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αφορούν το σημείωμα του κοριτσιού που έχασε τη ζωή του, όταν σήμερα το πρωί έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, κρατώντας το χέρι της επίσης 17χρονης φίλης της.

Οι αναφορές του νεκρού κοριτσιού στο σημείωμα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές διαρρέουν στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Πολλοί εκφράζουν ανησυχία για τα όρια της δημοσιότητας σε τόσο ευαίσθητες υποθέσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των εμπλεκομένων.

Λόγω αυτού το «Χαμόγελο του παιδιού» παρενέβη κάνοντας δημόσια έκκληση.

Αναλυτικά:

ΜΗΝ μοιράζεσαι

τις τελευταίες σκέψεις ενός

παιδιού.

Σεβάσου το παιδί

που το έγραψε, την

οικογένειά του, τις φίλες και

τους φίλους του

Ένα άλλο παιδί σε απόγνωση

μπορεί να ταυτιστεί.

Γραμμή SOS 1056

24 ώρες καθημερινά, δωρεάν, ανώνυμα