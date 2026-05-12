Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί για την Κίνα στέλνοντας μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, καθώς πρόκειται να συναντηθεί με τον ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Μιλώντας την Τρίτη από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού επαίνεσε το Πεκίνο λέγοντας ότι «εμείς και η Κίνα είμαστε οι δύο υπερδυνάμεις του κόσμου», προειδοποίησε το Ιράν ότι «οι ηγέτες του είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα τελειώσουμε εμείς τη δουλειά».

«Έχουμε το Ιράν υπό απόλυτο έλεγχο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «είτε θα κάνουμε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν. Έτσι ή αλλιώς, εμείς κερδίζουμε».

Ο Τραμπ επανέλαβε πως το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και σημείωσε ότι «έχουν συμφωνήσει σε αυτό, και όμως δεν είναι αυτό που μου έστειλαν, εμείς δεν παίζουμε παιχνίδια».

Αναφερόμενος στο Πακιστάν, χαρακτήρισε τους Πακιστανούς «υπέροχους μεσολαβητές» και επαίνεσε τη στάση της ηγεσίας της χώρας, λέγοντας ότι «ο στρατάρχης και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν έχουν φερθεί απολύτως υπέροχα».

Η συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Για τον Κινέζο πρόεδρο, ο Τραμπ ανέφερε ότι «θα έρθει εδώ προς το τέλος του έτους. Μακάρι μόνο να είχαμε τελειώσει την αίθουσα δεξιώσεων».

Επισήμανε πως θα έχει εκτενή συνομιλία με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αν και, όπως είπε, δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος ηγέτης θα βοηθήσει την Ουάσινγκτον να βάλει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

TRUMP: We have a ballroom that’s under budget. It’s going up right here. I’ve doubled the size of it because we obviously need that. REPORTER: The price doubled TRUMP: I doubled the size of it, you dumb person. You are not a smart person. pic.twitter.com/6f4acQshov — Aaron Rupar (@atrupar) May 12, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου είναι «ακριβώς εντός προϋπολογισμού και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα». Όταν όμως δημοσιογράφος τον ρώτησε για το διπλασιασμό του κόστους, εκείνος δεν δίστασε να τη χαρακτηρίσει «χαζό άτομο».

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, η Μελάνια Τραμπ δεν θα συνοδεύσει τον σύζυγό της στο ταξίδι στην Κίνα, όπως ανέφερε το γραφείο της πρώτης κυρίας.