Σούσι με… ζωντανό παράσιτο σέρβιραν σε πελάτη εστιατορίου στο Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας σοκ και αποστροφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πελάτης, που δειπνούσε στην περιοχή Causeway Bay, είδε ξαφνικά κάτι να κινείται μέσα στο πιάτο του.

Όπως διαπίστωσε κοιτώντας πιο προσεκτικά, το sushi του συνοδευόταν από ένα ολοζώντανο παράσιτο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε άμεσα στα social media και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

😳 A customer at a Hong Kong sushi restaurant received an unexpected “bonus” with the order A social media user said that while having dinner at a sushi restaurant in Causeway Bay on Friday, they discovered a wriggling parasite in one of the dishes. The sushi turned out to be a… pic.twitter.com/8UWYkPnw2F — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026

Οι χρήστες που σχολίασαν το βίντεο δεν έκρυψαν την έκπληξη και την αηδία τους για το θέαμα. Κάποιοι αντέδρασαν με χιούμορ, με έναν από αυτούς να γράφει ειρωνικά: «Το σούσι ήταν πολύ φρέσκο».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του haberler, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή, όταν ο πελάτης παρήγγειλε το πιάτο του σε εστιατόριο sushi της περιοχής. Μόλις το φαγητό έφτασε στο τραπέζι, εντόπισε το παράσιτο να στριφογυρίζει ανάμεσα στα εδέσματα που επρόκειτο να καταναλώσει.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση ή δήλωση σχετικά με το αν έχει ξεκινήσει έρευνα για το εστιατόριο μετά το περιστατικό.