Καθώς η είδηση της καταδίκης του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί για απόπειρα συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη αρχίζει να ξεθωριάζει, το επόμενο μεγάλο ερώτημα είναι πού θα φυλακιστεί.

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους, αλλά άτομα που γνωρίζουν το γαλλικό δικαστικό σύστημα αναφέρουν ότι πιθανότατα θα φυλακιστεί στη La Sante στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή όπου κάποτε κρατούνταν ο Κάρλος το Τσακάλι και ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα.

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να φιλοξενήσει ένα προφίλ όπως το δικό του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών Wilfried Fonck. Είπε ότι η La Sante διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP quarters», όπου στο παρελθόν έχουν φυλακιστεί εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην βοηθού του Σαρκοζί Claude Gueant, ο οποίος ήταν μεταξύ αυτών που κρίθηκαν ένοχοι την Πέμπτη.

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κελιά για τρία άτομα, και παραμένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, εκτός από αυτό, ο Fonck δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από ό,τι σε άλλα μέρη της φυλακής, όπου τα κελιά έχουν συνήθως εμβαδόν 9-12 τετραγωνικά μέτρα (100-130 τετραγωνικά πόδια).

Ντους, τηλέφωνο και ενοικιαζόμενη τηλεόραση

Ο Julien Fischmeister, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η φυλακή La Sante ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι διαθέτει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Από την ανακαίνιση, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί διαθέτει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Fischmeister είπε ότι ο Σαρκοζί θα έχει γεύματα που θα του παραδίδονται, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να προετοιμάζουν τα γεύματά τους στα κελιά τους.

«Δεν ευχόμαστε σε κανέναν να μπει στη φυλακή, αλλά αυτό που μπορούμε να χαιρετίσουμε είναι ότι για μια φορά πρόκειται για μια προσωπικότητα που εκπροσωπεί έναν κοινωνικό κύκλο που γενικά αποφεύγει τη φυλακή», είπε ο Fischmeister.

Η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια ανησυχητική εμπειρία για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, ο οποίος κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «απόβρασματα», απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρούς σωλήνες νερού.

Ένας από τους πολιτικούς προστατευόμενους του Σαρκοζί, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να σκληρύνει τις συνθήκες κράτησης των επικίνδυνων κρατουμένων.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι κρατούμενοι διαχειρίζονται τις εμπορικές τους δραστηριότητες ναρκωτικών μέσω λαθραίων κινητών τηλεφώνων, τα οποία χρησιμοποιούν επίσης για να παραγγέλνουν δολοφονίες αντιπάλων τους. Μπορούν ακόμη και να παραγγέλνουν κεμπάπ και σούσι, τα οποία παραδίδονται στα κελιά τους μέσω drones, σύμφωνα με βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Νωρίτερα φέτος, σημειώθηκε μια σειρά από επιθέσεις εναντίον φυλακών σε εθνικό επίπεδο. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι οργανώθηκαν από μέλη μιας ομάδας στο Telegram που αυτοαποκαλούνταν «Δικαιώματα των Γάλλων Κρατουμένων» και η οποία προσπάθησε να υπογραμμίσει τις άθλιες συνθήκες που αντιμετώπιζαν οι κρατούμενοι της Γαλλίας.

