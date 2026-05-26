Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι δύο γαλάζιοι πρώην πρωθυπουργοί εξακολουθούν να είναι μακριά και όχι αγαπημένοι, καθώς αναμένεται για άλλη μια φορά σήμερα (Τρίτη, 26/5) να επιβεβαιωθεί το αγεφύρωτο χάσμα – ένα αδιέξοδο στη σχέση τους. Ο Μητσοτάκης ανοίγει τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου (στις 11:00) με μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση εντός και εκτός κυβέρνησης και ΝΔ, ο Κώστας Καραμανλής «χτυπά» με έμμεσες αιχμές προς την πλευρά του Μαξίμου μερικές ώρες αργότερα (στις 19:00) από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ο Αντώνης Σαμαράς καραδοκεί για το επόμενο πολιτικό βήμα του, επιμένοντας στο μεταξύ στις σφοδρές, ευθείες βολές στη νυν ηγεσία της ΝΔ και του «επιτελικού κράτους», όπως φάνηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή.

Στην κυβερνητική έδρα προσπαθούν αλλά δεν μπορούν να κρύψουν την ενόχλησή τους (και τις λεπτές ισορροπίες στην επικοινωνιακή διαχείριση) για τις διαδοχικές δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην. Σε μια φάση που το Μαξίμου ξορκίζει οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει την γαλάζια συνοχή και θέλει να λέει ότι δεν αφορά τη ΝΔ η αναδιάταξη σκηνικού με τα νέα κόμματα, η επίσημη κυβερνητική φωνή επαναλαμβάνει τις μπηχτές για «προσωπικές ατζέντες».

«Δεν αναφερόμουν προσωπικά στον κ. Σαμαρά» υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης χθες, μιλώντας για «κόμματα και παρατάξεις πολλών τύπων (…) Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση, μια πλατφόρμα ιδεών και προτάσεων, και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων, σε κόμμα του α΄, κόμμα του β΄, κόμμα του γ΄». Για να πει τελικά, μια μέρα πριν από την ομιλία Καραμανλή, ότι εκείνος δεν ανήκει «από μικρό παιδί στο “κόμμα Καραμανλή”, ανήκω στη ΝΔ που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Καραμανλικές αιχμές

Στην κυβέρνηση περιμένουν καραμανλικές αιχμές απόψε από το Μέγαρο, όπου αναμένεται να παρευρεθεί και ο Σαμαράς (κατά την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη. «Η νέα παγκόσμια τάξη – Το δίκαιο της ισχύος»). Στην πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το συνέδριο της ΝΔ, στο οποίο αποφάσισε να μην παραστεί, ο Μακεδόνας θα εστιάσει στα γεωπολιτικά (διεθνές δίκαιο, ρόλος Ευρώπης στη διεθνή αβεβαιότητα, Μέση Ανατολή κλπ) με προδιαγεγραμμένες αναφορές και στα ελληνοτουρκικά στον απόηχο των συζητήσεων για το τουρκικό νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Μένει ωστόσο να φανούν ακριβείς διατυπώσεις του για την εσωτερική ατζέντα – δηλαδή οι έστω έμμεσες αναφορές, όπως συνηθίζει ο Καραμανλής που δεν προκρίνει τις ευθείες επιθέσεις. Από τη στιγμή που η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό κινείται γύρω από τα θέματα του κράτους δικαίου και της κρίσης των θεσμών, κάθε αιχμή του πρώην πρωθυπουργού θα έχει τη δική της βαρύτητα. Ο ίδιος άλλωστε πριν από μερικούς μήνες τόνιζε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς απαιτεί «εργώδη και τιτάνια προσπάθεια». Και προειδοποιούσε τότε – τον περασμένο Οκτώβριο – ότι αν αυτή η προσπάθεια αποδειχθεί αδύνατη «οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση» ενώ αν αγνοηθεί «βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

«Έχετε εκκρεμότητες…»

Απέναντι στις ευθείες ή έμμεσες επικρίσεις των δύο πρώην, ο Μητσοτάκης πασχίζει για την καλλιέργεια εικόνας προσήλωσης στις κυβερνητικές δεσμεύσεις και στις κυβερνητικές θέσεις και επιλογές ιδίως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας – «χωρίς να βάζουμε νερό στο κρασί μας», κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Έχετε εκκρεμότητες» αναμένεται να πει ο Μητσοτάκης στους υπουργούς, εστιάζοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του.

Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός δεν θέλει να βάζει εαυτόν στο κάδρο των μετωπικών πολιτικών συγκρούσεων, εξού και κύριο μέλημα σήμερα είναι να προτάξει μια «κοινωνική, μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή» ατζέντα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αφήσει στην άκρη τις έστω μετρημένες, έμμεσες αναφορές για τους πολιτικούς αντιπάλους του – πρωτίστως, για τον Αλέξη Τσίπρα, εν αναμονή των σημερινών αποκαλυπτηρίων για το νέο κόμμα από το Θησείο.

Η ατζέντα

Ο Μητσοτάκης δεν θα επεκταθεί στα περί αναδιάταξης του κομματικού σκηνικού ούτε συνολικά στην αντιπολίτευση – τον σχολιασμό θα αναλάβουν σε πρώτη φάση απόψε και αύριο συνεργάτες του και κυβερνητικά στελέχη. Όμως και ο ίδιος θα τοποθετηθεί σχετικά, λένε οι πληροφορίες, πριν από το τέλος της εβδομάδας.

Μέχρι τότε θα ανοίξει την κυβερνητική ατζέντα, πατώντας στα νομοσχέδια και τις εισηγήσεις υπουργών στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Η «ημερήσια διάταξη» περιλαμβάνει τα εξής: