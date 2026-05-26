Μιλώντας μετά το Καναδικό Γκραν Πρι την Κυριακή, ο Ολλανδός επανέλαβε ότι μια αναλογία 60/40 θα ήταν το ελάχιστο που απαιτείται για να είναι ικανοποιημένος με τους κανονισμούς από εδώ και στο εξής.

Το σχόλιό του ήρθε αφότου εξασφάλισε την τρίτη θέση στο Μόντρεαλ, κατακτώντας την πρώτη του θέση στο βάθρο για τη σεζόν.

Ωστόσο, μετά την εμπειρία του σε αγώνες αντοχής στις 24 Ώρες του Nürburgring νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Verstappen αναγνώρισε ότι η σύγχρονη Formula 1 δεν μπορεί πλέον να θεωρείται «καθαρός» αγώνας λόγω της αυξανόμενης έμφασης στη διαχείριση ενέργειας και στους τεχνικούς περιορισμούς.

Ο Μαξ Φερστάπεν επανέλαβε την απειλή του να αποχωρήσει από τη Φόρμουλα 1 εάν οι κανονισμοί του αθλήματος δεν αλλάξουν το 2027.

Ο Ολλανδός αποκάλυψε στα τέλη Μαρτίου ότι σκεφτόταν να αποχωρήσει από την F1 στο τέλος της σεζόν λόγω απογοήτευσης σχετικά με τους νέους κανόνες για την μονάδα ισχύος του 2026, οι οποίοι ανάγκασαν τους οδηγούς να οδηγούν με αφύσικο τρόπο για να βελτιστοποιήσουν τον χρόνο γύρου.

«Αν παραμείνει έτσι, η επόμενη χρονιά θα είναι μεγάλη και δεν την θέλω», δήλωσε ο Φερστάπεν, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Red Bull μέχρι το τέλος του 2028.

«Είναι απλώς ψυχολογικά αδύνατο για μένα να μείνω έτσι. Δεν είναι πραγματικά.»

Πάντως, σε άλλο μέσο ο Φερστάπεν δήλωσε τα αντίθετα αν θα παραμείνει και το 2027: «Ναι, φυσικά θα είμαι εδώ. Εκτός αν συμβούν πολύ τρελά πράγματα, αλλά δεν το θεωρώ πιθανό. Ελπίζω όλοι να κρατήσουν τον λόγο τους. Αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι παραμένω στη Formula 1».