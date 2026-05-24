Παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του υδρογόνου από συγκεκριμένες φίρμες, όπως η BMW και η Toyota, άλλοι μεγάλοι όμιλοι που είχαν ποντάρει στις κυψέλες καυσίμου, φαίνεται ότι βάζουν «πάγο» στα σχέδια τους και κάνουν στροφή 180 μοιρών στα μελλοντικά σχέδια τους. Ειδικότερα, η Stellantis, που πριν πέντε χρόνια έβλεπε με συμπάθεια τα οχήματα με κυψέλες καυσίμου σήμερα, αλλάζει στάση και αποφασίζει να μην κάνει ούτε ένα βήμα στην ανάπτυξη μοντέλων με καύσιμο το υδρογόνο.

H Toyota παρουσίασε και το πρώτο αγωνιστικό της μοντέλο, το GR Yaris Rally2 που κινείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης και τροφοδοτείται με συμπιεσμένο υδρογόνο.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας του υδρογόνου που την έχουν πάρει ακόμη πιο ζεστά στην Απω Ανατολή. Ειδικότερα, η Hyundai-Kia Motor Company (HMC), σε συνεργασία με τοπικά Ινστιτούτα στην Κορέα παρουσίασαν έναν καινοτόμο δίλιτρο κινητήρα υδρογόνου άμεσου ψεκασμού. Τα πρώτα στοιχεία στον τομέα των εκπομπών εντυπωσιάζουν: Ο νέος κινητήρας εμφανίζει 99% λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) σε σύγκριση με αντίστοιχους βενζινοκινητήρες, ενώ θα προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις.

Ο ανεφοδιασμός οχημάτων διαρκεί 3 έως 5 λεπτά, ανάλογα με το όχημα. Η θερμοκρασία του υδρογόνου διατηρείται μέσω ειδικών συστημάτων ψύξης στους -40 έως -20 βαθμούς Κελσίου.

H βαυαρικη φίρμα συνεχίζει να επενδύει στο υδρογόνο και για αυτό παρουσίασε μια νέα καινοτομία στα συστήματα αποθήκευσης υδρογόνου, η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην υδρογονοκίνητη iX5 Hydrogen. Η νέα διάταξη, υπό την ονομασία BMW Hydrogen Flat Storage, επιτρέπει στο όχημα να επιτυγχάνει αυτονομία που φτάνει τα 750 χλμ., προσφέροντας παράλληλα βελτιστοποιημένη διαχείριση του εσωτερικού χώρου.

Το νέο σύστημα αποτελείται από επτά δεξαμενές υψηλής πίεσης (700 bar), κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα. Οι δεξαμενές είναι συνδεδεμένες παράλληλα μέσα σε ένα στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο και ελέγχονται από μια κεντρική βαλβίδα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί αναφέρουν ότι το υδρογόνο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ηλεκτροκίνηση (που έχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στις πωλήσεις σε Ευρώπη και άλλες αγορές), ούτε και στους κινητήρες εσωτερικής καύσης βενζίνης με υβριδική τεχνολογία που θα συνεχίζουν να συνυπάρχουν για πολλά ακόμη χρόνια. Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1.150 πρατήρια υδρογόνου, με τα 300 περίπου να βρίσκονται στην Ευρώπη.