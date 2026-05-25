Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε το Καναδικό Γκραν Πρι, καθώς ο συναθλητής του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ, αποσύρθηκε λόγω προβλήματος στη μονάδα ισχύος μετά από μια επική μάχη μεταξύ των Ασημένιων Βελών.

Ο Αντονέλι γίνεται ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της F1 που κατακτά τις πρώτες τέσσερις συνεχόμενες νίκες του και επεκτείνει το προβάδισμά του στο Πρωτάθλημα Οδηγών στους 43 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, ο Ιταλός δεν έμεινε χωρίς προβλήματα στην πρώτη γραμμή, διασχίζοντας τη γραμμή τερματισμού με διαφορά 10,7 δευτερολέπτων, σφραγίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του. Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε μια δυνατή δεύτερη θέση για τη Ferrari, καθώς ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής προσπέρασε τη Red Bull του Μαξ Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους.

Ο Verstappen διατήρησε την τρίτη θέση κατακτώντας το πρώτο του βάθρο της σεζόν, ενώ οι Charles Leclerc και Isack Hadjar ήταν τέταρτοι και πέμπτοι αντίστοιχα με τις αδελφές Ferrari και Red Bull.

Αντίθετα, καταστροφική ήταν η ημέρα για τη McLaren, με Νόρις και Πιάστρι να μένουν εκτός βαθμών μετά τη λανθασμένη στρατηγική επιλογή με ενδιάμεσα ελαστικά στην εκκίνηση.