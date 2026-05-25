Ολυμπιακός και EuroLeague 2026 βρέθηκαν στο επίκεντρο των συγχαρητηρίων του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του Πειραιά στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο Πρόεδρος κ. Νικήτας Κακλαμάνης συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη διοργάνωση, μετά τη νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως δήλωσε ο κ. Κακλαμάνης, “Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε σήμερα η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.”

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για τη σπουδαία επιτυχία στο Final Four της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια νίκη που διατηρεί ψηλά την ελληνική σημαία και αναδεικνύει τη δυναμική του ελληνικού αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο.

Τόνισε ακόμη πως η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου της EuroLeague αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή για τις προσπάθειες των παικτών, του προπονητικού επιτελείου και της διοίκησης του συλλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Κακλαμάνης πρόσθεσε: “Συγχαρητήρια και πάλι για την κορυφαία αυτή διάκριση.”