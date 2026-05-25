Η Τουρκία ξεκινά νέο γύρο προσπαθειών να καθησυχάσει τους διεθνείς επενδυτές, μετά την απόφαση δικαστηρίου που ισχυροποιηθεί κι άλλο τη θέση του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Η εβδομάδα αυτή θεωρείται σημαντική για το πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στις νέες πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία.

Η λίρα Τουρκίας έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 45,7 έναντι του αμερικανικού νομίσματος. Οι πωλήσεις συναλλάγματος από κρατικές τράπεζες την περασμένη Πέμπτη στην Τουρκία ξεπέρασαν τα 6 δις δολάρια, σε μια προσπάθεια να στηριχτεί το εθνικό νόμισμα. Εκείνη την ημέρα δικαστήριο της Τουρκίας να απομακρυνθεί από την ηγεσία του κόμματος της αντιπολίτευσης ο Ουζκγούρ Οζέλ και να επιστρέψει σε αυτή ο πρώην ηγέτης Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο οποίος χαρακτηριζόταν από τους Financial Times ως μη δημοφιλής και διχαστικός.

Η σύλληψη πέρυσι του δημάρχου της αντιπολίτευσης της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε αναγκάσει τις αρχές να δαπανήσουν περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια από τα αποθεματικά τους για να περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη φυγή των επενδυτών στις αγορές, δείχνουν στοιχεία του Bloomberg.

Αμείλικτες οι αγορές

Οι κρατικές τράπεζες στην Τουρκία παρεμβαίνουν τακτικά εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας της χώρας για να υπερασπιστούν το εθνικό νόμισμα σε περιόδους αστάθειας της αγοράς. Οι παρεμβάσεις της προηγούμενης εβδομάδας με τουλάχιστον 6 δις δολάρια σηματοδοτούν το μεγαλύτερο τέτοιο βήμα από το Μάρτιο που τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τουρκίας μειώθηκαν κατά 43,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση που έχει καταγραφεί καθώς ο πόλεμος στο Ιράν πυροδότησε παγκόσμιες πωλήσεις σε περιουσιακά στοιχεία αναδυόμενων αγορών και αύξησε την πίεση στη λίρα. Οι τουρκικές μετοχές είχαν υποχωρήσει επίσης, με τον δείκτη αναφοράς Borsa Istanbul 100 να υποχωρεί κατά 6,1% στο κλείσιμο της Πέμπτης για να ανακάμψει την επόμενη ημέρα. Η πώληση ήταν αρκετά σοβαρή για να προκαλέσει διακοπή συναλλαγών σε ολόκληρη την αγορά. Οι δείκτες κινδύνου επιδεινώθηκαν, με τα πενταετή συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps) της Τουρκίας να αυξάνονται κατά 12 μονάδες βάσης στις 253 μονάδες βάσης, σηματοδοτώντας την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τις προοπτικές της χώρας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Υποσχέσεις από Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας και το οικονομικό του επιτελείο ανέλαβαν αμέσως δράση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα σχεδιάζει να εφαρμόσει σύντομα νέους κανονισμούς για την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην οικονομική ευαισθητοποίηση, μετέδιδαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μιλώντας κατά τη διάρκεια Ημέρας Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν δήλωσε ότι με νομοσχέδιο που ψήφισε το κοινοβούλιο, θέσπισε κανονισμό για την ενθάρρυνση της εισροής ξένων κεφαλαίων στην Τουρκία. Ανέφερε ότι τα πρόσφατα περιφερειακά γεγονότα –εννοώντας τον πόλεμο στο Ιράν- απέδειξαν την ανθεκτικότητα της Τουρκίας στις κρίσεις μέσω της οικονομίας, της άμυνας, της διπλωματικής ικανότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της σταθερότητας της διαχείρισης.

Ο Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την πτυχή της Τουρκίας στο επόμενο διάστημα και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να θεσπιστούν σύντομα νομικές, διοικητικές, οικονομικές και θεσμικές ρυθμίσεις για την αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Τουρκίας και τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Ανησυχεί ο Σιμσέκ

Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ από την πλευρά του, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει επενδυτική περιοδεία στο Λονδίνο, είχε συγκαλέσει την Παρασκευή συνάντηση κορυφαίων οικονομικών αξιωματούχων για να αναχαιτίσει την αναταραχή στην αγορά που ακολούθησε την απόφαση του δικαστηρίου.

Η κυβέρνηση θα «λάβει τα απαραίτητα και συντονισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας» και «θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη συνέχιση της διαδικασίας μείωσης πληθωρισμού», ανακοίνωσε το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τουρκίας μετά την εν λόγω συνάντηση, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.