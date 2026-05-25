Πρωτοφανής καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, με θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο και έναν νεκρό στη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι, σύμφωνα με τις αρχές. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από τους μετεωρολόγους ως εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή.

Ένας δρομέας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα στην πρωτεύουσα, ενώ περίπου δέκα ακόμη συμμετέχοντες σε άλλο αγώνα, σε προάστιο του Παρισιού, μεταφέρθηκαν εκτάκτως σε νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανέφερε ότι το Σάββατο ο υδράργυρος ξεπέρασε για πρώτη φορά φέτος τους 30°C στο Παρίσι, φτάνοντας τους 31,9°C. Το φαινόμενο αποδίδεται σε έναν «θερμικό θόλο» που καλύπτει τη χώρα, εγκλωβίζοντας ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

Συνολικά 13 περιοχές στη δυτική Γαλλία έχουν τεθεί σε κίτρινο συναγερμό για καύσωνα – το πρώτο επίπεδο προειδοποίησης. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2004, οπότε δημιουργήθηκε το σύστημα αυτό, που ενεργοποιείται συναγερμός για τον Μάιο.

Θερμοκρασίες ρεκόρ και προειδοποιήσεις

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30°C σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Météo-France, καταρρίφθηκαν ρεκόρ Μαΐου σε τουλάχιστον δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς. Στη Βρέστη, στη δυτική Γαλλία, ο υδράργυρος έφτασε τους 29,8°C, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2017.

Για σήμερα προβλέπονται θερμοκρασίες έως και 35°C στη δυτική Γαλλία, ενώ το Météo-France προειδοποιεί ότι το «πρώιμο κύμα καύσωνα θα έχει διάρκεια» και ενδέχεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ανησυχία για την κλιματική αλλαγή

Οι κλιματολόγοι υπογραμμίζουν ότι οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής. Η αύξηση της συχνότητας, της διάρκειας και της έντασής τους αποδίδεται κυρίως στην καύση ορυκτών καυσίμων, που επιδεινώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου.