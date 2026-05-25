Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς τον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των νέων οικογενειών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας φάσης του προγράμματος «Σπίτι μου», συνδέοντας το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια.

Αναφερόμενος στον Ολυμπιακό, σημείωσε ότι η ομάδα του Πειραιά ήταν η καλύτερη της σεζόν, παρά το γεγονός ότι «καρδιοχτύπησε στα τελευταία λεπτά». Παράλληλα, τόνισε ότι η διεξαγωγή της διοργάνωσης στην Αθήνα αποτέλεσε μια επένδυση που συνδυάστηκε με επιτυχημένη διοργάνωση και κατέληξε σε ελληνική επιτυχία, επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιούς αθλητικής άμιλλας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες με οικονομικά και κοινωνικά μέτρα, στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Όπως ανέφερε, μέρος του δημοσιονομικού πλεονάσματος του 2025 θα επιστραφεί στην κοινωνία, μεταξύ άλλων μέσω έκτακτης ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα και θα προστεθεί στο επίδομα τέκνων.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι το δημογραφικό αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί ένα πλέγμα πολιτικών που περιλαμβάνει οικονομική στήριξη, στεγαστικά μέτρα, ενίσχυση της απασχόλησης και συνολική υποστήριξη των νέων γονέων.

Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας φάσης, σημειώνοντας ότι εξετάζονται οι οικονομικές δυνατότητες για την επέκτασή του, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της προσφοράς κατοικιών και υιοθέτησης πιο τολμηρών κινήτρων για την αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί περισσότερες από 40 πρωτοβουλίες για τη στεγαστική πολιτική με στόχο τη σταθεροποίηση των ενοικίων και τη βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

