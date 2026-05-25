Η Γαλλία συγκλονίζεται από ένα σοκαριστικό σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών, καθώς αποκαλύπτονται εκατοντάδες καταγγελίες για σωματική βία και βιασμούς σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Οι αρχές του Παρισιού ερευνούν δεκάδες υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, με την κοινή γνώμη να απαιτεί απαντήσεις και ευθύνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Guardian, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες, κάποιες εκ των οποίων αφορούν παιδιά μόλις τριών ετών. Άλλες περιπτώσεις σχετίζονται με κακομεταχείριση μαθητών από σχολικούς επιτηρητές κατά τη διάρκεια του φαγητού ή των απογευματινών δραστηριοτήτων.

«Έχουμε έρευνες σε εξέλιξη σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η ανώτατη εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau.

Γονείς παλεύουν για δικαιοσύνη

Πολλοί γονείς υποστηρίζουν ότι για χρόνια προσπαθούσαν να πείσουν τις αρχές να λάβουν σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες τους. Τονίζουν ότι οι αποτυχίες στη διαδικασία ελέγχου και πρόσληψης των επιτηρητών επέτρεψαν να συνεχιστούν οι κακοποιήσεις.

«Πρόκειται για τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο δικηγόρος Florian Lastelle, που εκπροσωπεί τρεις οικογένειες. «Το δημόσιο σχολικό σύστημα είναι πηγή υπερηφάνειας, αλλά δυστυχώς στη σημερινή Γαλλία δεν μπορεί κανείς να πει ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών».

Οι σχολικοί επιτηρητές έχουν την ευθύνη των παιδιών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, του φαγητού και του ύπνου. Δεν προσλαμβάνονται από το υπουργείο Παιδείας, αλλά από τις τοπικές αρχές, συχνά χωρίς επαρκή εκπαίδευση ή επαγγελματικά προσόντα.

Καταγγελίες για βιασμούς και βία

Ο δικηγόρος Louis Cailliez έχει καταθέσει μηνύσεις για δύο υποθέσεις που αφορούν τον βιασμό παιδιών τριών ετών από σχολικό επιτηρητή στο Παρίσι. Ο ίδιος επιτηρητής είχε μεταφερθεί σε άλλο σχολείο μετά από προηγούμενες καταγγελίες για σωματική βία.

Ο Cailliez περιέγραψε περιστατικά όπου τα παιδιά παρουσίασαν έντονο πανικό και άρνηση να πάνε στο σχολείο, ενώ υπογράμμισε ότι υποφέρουν σωματικά και ψυχολογικά από τις συνέπειες της κακοποίησης. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση «καταστροφή» και «εθνική τραγωδία».

Νέες δίκες και πολιτικές πρωτοβουλίες

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει στο Παρίσι η δίκη ενός σχολικού επιτηρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας τριών έως πέντε ετών. Παράλληλα, εκκρεμεί η απόφαση για άλλη υπόθεση, με κατηγορούμενο έναν 47χρονο επιτηρητή για κακοποίηση εννέα κοριτσιών δέκα ετών.

Ο Emmanuel Gregoire, Σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της «σοβαρής δυσλειτουργίας» στο σύστημα των επιτηρητών. «Αν υπήρξε συλλογικό λάθος, ήταν ότι θεωρούσαμε αυτά τα περιστατικά μεμονωμένα, ενώ δείχνουν έναν συστημικό κίνδυνο», ανέφερε στη Le Monde.

Δεκάδες ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, το δημαρχείο του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 σχολικούς επιτηρητές, εκ των οποίων οι 31 θεωρούνται ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση. Ο Gregoire αποκάλυψε ότι υπήρξε και ο ίδιος θύμα κακοποίησης ως παιδί και συγκρότησε συνέλευση πολιτών για να εξετάσει τον ρόλο των επιτηρητών.

«Εθνική κρίση» λένε οι γονείς

Η συλλογικότητα SOS Periscolaire, που συγκεντρώνει μαρτυρίες εδώ και πέντε χρόνια, κάνει λόγο για σκάνδαλο κακοποίησης που εκτείνεται σε όλη τη Γαλλία. «Είναι ξεκάθαρα συστημικό και αφορά όλη τη χώρα», δήλωσε η ιδρύτρια Anne, σημειώνοντας ότι πλέον οι εισαγγελείς λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις καταθέσεις.

Παράλληλα, οι γονείς συνεχίζουν να ζητούν βασικά μέτρα διαφάνειας, όπως τη λίστα με τα ονόματα και τις φωτογραφίες των επιτηρητών κάθε σχολείου — πληροφορίες που, όπως υποστηρίζουν, δεν παρέχονται συστηματικά.

Εκπρόσωπος της ομάδας #MeTooEcole τόνισε ότι «η γαλλική κοινωνία αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το σχολείο δεν είναι το καταφύγιο που πιστεύαμε». Όπως είπε, «τα παιδιά αντιμετωπίζουν κάθε μορφή βίας — από λεκτική και σωματική έως σεξουαλική — και οι γονείς είναι εξοργισμένοι».