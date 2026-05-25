Επιτυχής η εκτόξευση του Shenzhou 23

Η Κίνα προχώρησε το βράδυ της Κυριακής στην επιτυχημένη εκτόξευση του επανδρωμένου διαστημοπλοίου Shenzhou-23, μεταφέροντας τρεις αστροναύτες προς τον διαστημικό σταθμό Tiangong. Η αποστολή αυτή σηματοδοτεί νέο ορόσημο για το φιλόδοξο κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον διεθνή διαστημικό ανταγωνισμό.

Το διαστημόπλοιο εκτοξεύθηκε στις 23:08 ώρα Πεκίνου (15:08 GMT) από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα. Ήταν τοποθετημένο στην κορυφή πυραύλου μεταφοράς Long March-2F, ενώ πλάνα που δημοσιοποίησε το China Media Group κατέγραψαν τη θεαματική απογείωση από πολλαπλές γωνίες.

Δύο ιστορικές πρωτιές για την αποστολή

Η αποστολή περιλαμβάνει δύο σημαντικές πρωτιές. Ο αστροναύτης Λάι Κα-γινγκ είναι ο πρώτος εκπρόσωπος της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ που συμμετέχει σε κινεζική επανδρωμένη διαστημική αποστολή. Παράλληλα, για πρώτη φορά μέλος πληρώματος θα παραμείνει στον σταθμό Tiangong για διάστημα ενός έτους, διπλάσιο από τη συνήθη διάρκεια των προηγούμενων αποστολών Shenzhou.

Το πλήρωμα αποτελείται από τον διοικητή της αποστολής Ζου Γιανγκζού, καθώς και τους αστροναύτες Ζανγκ Ζιγιουάν και Λάι Κα-γινγκ. Οι τρεις τους θα εκτελέσουν σειρά επιστημονικών και τεχνολογικών πειραμάτων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον διαστημικό σταθμό.

Σύνδεση με τον σταθμό Tiangong

Μετά την είσοδό του σε τροχιά, το Shenzhou-23 πραγματοποίησε επιτυχώς σύνδεση με την ακτινική θύρα της κεντρικής μονάδας Tianhe του διαστημικού σταθμού Tiangong. Η επιτυχής αυτή διαδικασία σχημάτισε ένα σύμπλεγμα τριών μονάδων και τριών διαστημοπλοίων, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του κινεζικού συστήματος σύνδεσης σε τροχιά.

Η αποστολή αποτελεί τη 40ή πτήση του κινεζικού επανδρωμένου διαστημικού προγράμματος και την έβδομη επανδρωμένη αποστολή από τότε που ο διαστημικός σταθμός Tiangong εισήλθε στη φάση πλήρους λειτουργίας και ανάπτυξης στα τέλη του 2022.