Στη σύλληψη δύο 23χρονων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί ενεπλάκησαν αρχικά σε έντονο διαπληκτισμό με έναν 18χρονο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μετά τον καβγά, αποχώρησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ωστόσο λίγο αργότερα επέστρεψαν στο σημείο. Κατά τη διέλευσή τους έξω από το κατάστημα, ο ένας από τους δύο προχώρησε σε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων και της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο άνδρες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες τους και στο όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Ηράκλειο: Βρήκαν το πιστόλι σε εγκαταλελειμένο κτίσμα

Σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, ενώ από το σημείο του συμβάντος περισυνελέγησαν πέντε κάλυκες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απόπειρα σωματικής βλάβης και απειλή κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.