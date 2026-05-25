Σπαρτάκ Μόσχας: Απίστευτο σκηνικό στους πανηγυρισμούς – Έσπασε το κύπελλο
Το βράδυ της Κυριακής (24/05) η Σπαρτάκ Μόσχας αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ρωσίας, επικρατώντας της Κράσνονταρ με 4-3 στα πέναλτι (κ.δ. 1-1). Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες των «κόκκινων» πανηγύρισαν παρέα με τον κόσμο τους έξαλλα αυτή την επιτυχία. Εν μέσω των εορτασμών, λοιπόν, την ώρα που οι παίκτες έκαναν τον γύρο του γηπέδου, κρατώντας […]
Χασαπόπουλος για τη διαιτησία του τελικού: «Οι Ισπανοί φωνάζουν για τους διαιτητές; Το ξύλο που έριχναν δεν το είδαν;» (video)
Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό σχετικά με τη διαιτησία του τελικού της EuroLeague, παίρνοντας θέση μέσα από την πρωινή εκπομπή του στο MEGA. Η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Ελλάδα, με τηλεοπτικές εκπομπές και αθλητικά πάνελ να αναλύουν […]
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/05): Ξεχωρίζει η μάχη της ΑΕΚ με τον Άρη για την Stoiximan GBL
Η ΑΕΚ και ο Άρης κοντράρονται το βράδυ της Δευτέρας (25/5) στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι της προημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε κάνει το πρώτο βήμα με τη νίκη 87-81 στο εναρκτήριο ματς της σειράς, όμως οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης απάντησαν στο […]
Stoiximan GBL: Πότε και πού θα δείτε το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη
ΑΕΚ και Άρης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για το game 3 της προημιτελικής φάσης της Stoiximan GBl (25/5). Η «Ένωση» προηγήθηκε στη σειρά με ένα 1-0 χάρη στο 87-81 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν και έστειλαν το ζευγάρι στο τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι. Η τρίτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη «Sunel Arena». Μοναδικός αμφίβολος […]
Από το BCL και το EuroCup στην… κορυφή της EuroLeague: Η τρομερή πορεία του Τάισον Γουόρντ μέσα σε μόλις 4 χρόνια
Ο Τάισον Γουόρντ συνεχίζει να χτίζει ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό βιογραφικό, καθώς μέσα σε τέσσερα χρόνια κατάφερε να κατακτήσει τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις! Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής την κατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό τρόπαιο στην καριέρα του. Η αρχή έγινε το 2023, όταν κατέκτησε το […]