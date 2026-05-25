Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας του και ο Έντι Τζόνσον δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του για την επιτυχία των «ερυθρόλευκων».

Ο παλαίμαχος Αμερικανός άσος, που φόρεσε τη φανέλα των Πειραιωτών τη σεζόν 1994/95, συνεχάρη δημόσια την ομάδα μετά τη νίκη με 92-85 στον μεγάλο τελικό του Final Four, στέλνοντας μήνυμα στήριξης και υπερηφάνειας μέσω ανάρτησής του στα social media.

Congrats- Congrats- Congrats ! Big Red 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 https://t.co/SoXX07v6qp — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) May 24, 2026

«Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια μεγάλοι κόκκινοι», έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την ανάρτηση της EuroLeague για την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό.

Ο Τζόνσον έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναδείχθηκε MVP του Final Four, δημοσιεύοντας βίντεο από τους πανηγυρισμούς και συνοδεύοντάς το με το μήνυμα: «Μεγάλος κόκκινος. Είμαι περήφανος Ολυμπιακέ».

Ο άλλοτε σπουδαίος σκόρερ αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές μορφές ξένων παικτών στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού, έχοντας πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Ελλάδας το 1995, ενώ συμμετείχε και στην πορεία μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εκείνης της χρονιάς απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στη Σαραγόσα.