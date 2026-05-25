Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε δημόσια για τη δύσκολη μάχη που έδωσε η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας την επιθυμία της οικογένειας να διατηρηθεί η διακριτικότητα γύρω από τον αγώνα της. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» ανέφερε πως η κηδεία της 56χρονης πρώην γυμνάστριας θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όπως είχε πει κι εκείνη, τη χρονιά που έμεινε έγκυος και παντρεύτηκε, έμαθε ότι έχει καρκίνο και ήταν σαν να έζησε 10 ζωές σε μία… Μίλαγα με έναν πολύ δικό της άνθρωπο για κάτι άσχετο, και μου έλεγε ότι ήταν εδώ και αρκετές εβδομάδες στην εντατική, στον Ευαγγελισμό, αλλά η οικογένεια δεν ήθελε να βγαίνουν λεπτομέρειες προς τα έξω και το είχαμε σεβαστεί συνολικά όλοι οι δημοσιογράφοι… όλοι ήλπιζαν ότι θα γίνει το θαύμα».

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε ότι το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα θα ειπωθεί στο Μεσολόγγι, αποκλειστικά από τους οικείους της. «Είναι τόσο συγκινητικά αυτά τα λόγια της κόρης της. Η μόνη σκέψη που ηρεμεί και καλμάρει την ψυχή σου όταν φεύγει ένας τόσο δικός σου άνθρωπος, είναι ότι θα είναι ψηλά και θα σε προσέχει σαν φύλακας άγγελος», είπε συγκινημένη.

Αναφερόμενη στη μικρή κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε: «Αυτό το παιδάκι έχει περάσει τόσα πολλά. Έχει δει τη μαμά της να δίνει μάχες, να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία, αλλά τελικά κρατάει τη δύναμη της ψυχής της, τη δύναμη να παλεύει, την αισιοδοξία, την αξιοπρέπειά της και ξέρει ότι θα την προσέχει από ψηλά… Οι άνθρωποί της ήλπιζαν ότι η δύναμη της ψυχής της θα τη βγάλει και πάλι νικήτρια».

«Όλοι όσοι τους γνωρίζουν, το περίμεναν, τους το είχαν πει οι γιατροί ότι σε αυτή την κατάσταση που είναι, έχει κάποια 24ωρα. Εκείνη όμως πάλεψε, έδωσε αυτή τη μάχη, έμεινε ζωντανή, ήθελε να τα καταφέρει και όλοι περίμεναν το θαύμα του Θεού… Θα είναι ένας φύλακας άγγελος», κατέληξε η παρουσιάστρια.

Την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια της μητέρας της.