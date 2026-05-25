Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Kυριακής στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί παριστάνοντας τους πελάτες και στη συνέχεια επιτέθηκαν στον οδηγό.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:10 στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Αριστοτέλους. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με όπλο και μαχαίρι, καταφέρνοντας να του αποσπάσουν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό.

Αμέσως μετά τη ληστεία, οι τρεις άνδρες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ ο οδηγός ειδοποίησε τις Αρχές.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας μαρτυρίες κατοίκων και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.