Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από τις Αρχές για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/05) σε κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Οι δράστες, δύο 17χρονοι και ένας 15χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, εισέβαλαν στο κατάστημα και, αφού απείλησαν με όπλο τον υπάλληλο, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και καπνικά προϊόντα.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε συλλήψεις, ενώ ερευνάται η συμμετοχή ακόμη τεσσάρων συνεργών στην υπόθεση.