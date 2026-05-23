Μήνυμα για τη συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη στέλνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η ανάρτηση:

«Πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που “έπεσαν” εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής θωράκισης της πατρίδας μας».