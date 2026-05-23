Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ισχυρή έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στη βόρεια Κίνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα, όπως μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, περίπου 247 εργάτες βρίσκονταν στο ορυχείο. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, αναφέρει το skynews.

Έκρηξη στην Κίνα: Πολύ δύσκολη και επικίνδυνη η ανάσυρσή των εγκλωβισμένων

Εννέα άτομα φέρεται να παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια. Οι διασώστες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω των επικίνδυνων συνθηκών και των υψηλών συγκεντρώσεων τοξικών αερίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα στο ανθρακωρυχείο Liushenyu, κοντά στην πόλη Changzhi, είχαν ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη», ανέφερε το πρακτορείο Xinhua, προσθέτοντας ότι η αιτία του δυστυχήματος παραμένει υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV, πολλοί από τους τραυματίες υπέστησαν δηλητηρίαση από τοξικά αέρια. Το έργο των διασωστών δυσχεραίνεται, καθώς η είσοδος του ορυχείου έχει κλίση περίπου 30 μοιρών και ο εξοπλισμός μεταφέρεται αποκλειστικά με ειδικά βαγονέτα.

Έκρηξη στην Κίνα: Παρέμβαση του Προέδρου της Κίνας

Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε τις αρχές να μην σταματήσουν τις προσπάθειες για τη συνέχιση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, διέταξε τη διενέργεια έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος και την απόδοση ευθυνών σύμφωνα με τον νόμο.

Συλλήψεις ενώ η λίστα θανάτου αυξάνεται

Νωρίτερα, το Xinhua είχε αναφέρει ότι οκτώ άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 200 εργάτες είχαν διασωθεί και μεταφερθεί με ασφάλεια στην επιφάνεια. Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε δραματικά καθώς προχωρούσαν οι έρευνες.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Xinhua, στελέχη της εταιρείας που διαχειρίζεται το ορυχείο έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Το ανθρακωρυχείο Liushenyu βρίσκεται στην επαρχία Shanxi, η οποία αποτελεί τη βασική περιοχή εξόρυξης άνθρακα της Κίνας. Μόνο πέρυσι, οι εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες της περιοχής παρήγαγαν 1,17 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα — σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής της χώρας.

Βίντεο από τη σημείο όπως δημοσίευσε το CNN: