Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος άνδρας από τα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, του οποίου τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί από την περασμένη Κυριακή 17-5-2026.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος, για τον εντοπισμό του οποίου είχε στηθεί συντονισμένη επιχείρηση, βρέθηκε απαγχονισμένος σε θαμνώδες σημείο, κοντά στο σπίτι του. Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή, έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Όπωςε αναφέρει το cretalive.gr, o 50χρονος είχε φύγει από το σπίτι του, στα Μάλια χωρίς να πάρει το κινητό του τηλέφωνο. Το απόγευμα της εξαφάνισης του φέρεται να εντοπίζεται από κάμερα ασφαλείας έξω από τράπεζα στα Μάλια, σε ΑΤΜ. Επιστρέφει στο σπίτι του και έκτοτε χάνονται τα ίχνη του.

Η απουσία του έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, οπότε ειδοποιήθηκαν οι αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες, με τους αστυνομικούς του Α.Τ. Χερσονήσου να ψάχνουν επισταμένως κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τυχόν ίχνη του.