Ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε στην ερώτηση του Γιάννη Λαμπίρη και στο tanea.gr, στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου τελικού της Euroleague, ανάμεσα στην ομάδα του και την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στην άμυνα που έδωσε την πρόκριση στους Πειραιώτες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν τη μπάλα μέσα στο παρκέ καθόλη τη διάρκεια της σεζόν. Παράλληλα, τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι έχουν απαντήσεις σε κάθε είδος μπάσκετ που μπορεί να αντιμετωπίσουν στη σπουδαία αναμέτρηση της Κυριακής (24/05, 21:00).