Η παγκόσμια αγορά ενέργειας μπαίνει σε ζώνη υψηλού κινδύνου καθώς τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς-ρεκόρ λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του μπλοκαρίσματος στα Στενά του Ορμούζ.

τα παγκόσμια αποθέματα αργού και καυσίμων μειώνονται με πρωτοφανή ταχύτητα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην ενεργειακή αλυσίδα. Σοβαρή προειδοποίηση για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου εξέδωσε η Goldman Sachs, επισημαίνοντας ότικαθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην ενεργειακή αλυσίδα.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, τα ορατά παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και παραγώγων έχουν μειωθεί κατά 8,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσα στον Μάιο, σχεδόν διπλάσιος ρυθμός σε σχέση με τον μέσο όρο από την έναρξη της κρίσης. Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η φυσική αγορά πετρελαίου «σφίγγει επικίνδυνα», καθώς οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν μόλις στο 5% των φυσιολογικών επιπέδων λόγω του διπλού αποκλεισμού από Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες.

Απελευθερώνονται στρατηγικά αποθέματα για να περιοριστεί η άνοδος των τιμών

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ένα ιστορικών διαστάσεων σοκ προσφοράς, αναγκάζοντας τις χώρες να καταναλώνουν με ταχύτητα τα αποθέματα που είχαν δημιουργήσει πριν από τον πόλεμο. Παράλληλα, κυβερνήσεις και ενεργειακοί οργανισμοί απελευθερώνουν στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να περιορίσουν την εκρηκτική άνοδο των τιμών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι περίπου τα δύο τρίτα της πτώσης των αποθεμάτων προέρχονται από το λεγόμενο «πετρέλαιο πάνω στο νερό», δηλαδή το αργό που αποθηκεύεται προσωρινά σε δεξαμενόπλοια ανά τον κόσμο. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι τα διαθέσιμα φορτία που μπορούν να κινηθούν άμεσα στην αγορά εξαντλούνται ταχύτατα.

οι ευρωπαϊκές εισαγωγές καυσίμων αεροπορίας βρίσκονται 60% κάτω από τον μέσο όρο του 2025, ενώ στην Κίνα —τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο— τα διυλιστήρια εμφανίζουν περιορισμένη ζήτηση για νέο αργό λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας και της πτώσης 22% στις πωλήσεις καυσίμων. Την ίδια ώρα , οι επιπτώσεις εξαπλώνονται από την Ασία προς την Ευρώπη. Η Goldman Sachs αναφέρει ότι, ενώ—τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμοη για νέο αργό λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας και της πτώσης 22% στις πωλήσεις καυσίμων.

Ανησυχητική η εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες

Τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Πετρελαϊκής Εφεδρείας, κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα ιστορική πτώση 17,8 εκατομμυρίων βαρελιών. Παράλληλα, το τεράστιο κέντρο αποθήκευσης πετρελαίου στο Κάσινγκ της Οκλαχόμα πλησιάζει στα λεγόμενα «tank bottoms», δηλαδή στο ελάχιστο λειτουργικό όριο ασφαλείας των δεξαμενών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η τιμή του Brent κινείται πλέον κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 70% από τις αρχές του έτους. Οι αγορές φοβούνται ότι αν η κρίση στα Στενά του Ορμούζ παραταθεί, η παγκόσμια οικονομία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με νέο ενεργειακό σοκ, πληθωριστική έκρηξη και σοβαρές πιέσεις στην ανάπτυξη.